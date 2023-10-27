شباب الأهلي يخشى على الصدارة من مفاجآت «العميد»

يخوض شباب الأهلي مواجهة صعبة أمام ضيفه النصر، في حين يبحث الوصل عن العلامة الكاملة أمام مستضيفه حتا، ويأمل الوحدة العودة مجدداً إلى سكة الانتصارات أمام كلباء، بينما يستقبل البطائح عجمان في مواجهة متكافئة، وذلك ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويخشى شباب الأهلي على صدارته من مفاجآت النصر حين يلتقيان الساعة 7:30 مساء اليوم، خصوصاً بعد أن فاجأ النصر العين في الجولة الماضية وألحق به الخسارة الأولى في الموسم، وحرمه من تصدّر المسابقة على إثر تعادل «الفرسان» مع الجزيرة. ويتصدر شباب الأهلي بـ13 نقطة، فيما لدى العين 12 نقطة، ويلتقي غداً فريق الإمارات. ويمتلك شباب الأهلي العناصر القادرة على تحقيق الفوز، على غرار مؤنس دبور، وكارتابيا وغانييف، وكذلك الغساني وحارب عبدالله وآخرين، بينما يبدو النصر في مستوى فني متصاعد، ولديه عناصر قادرة على إحداث المفاجأة، من بينهم صانع الألعاب تاعرابت والمهاجم غابياديني.

وسيكون الوحدة أمام اختبار صعب حين يستقبل كلباء الساعة 7:30 مساء، خصوصاً أن «النمور» منتشٍ بنتائج مميزة في الفترة الماضية، آخرها فوزه على الشارقة 3-2 في ذهاب ربع نهائي الكأس. ويريد الوحدة وضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية، بعد أن خسر آخر ثلاث مباريات، بينها جولتان في الدوري ومباراة الكأس. وسيكون الضغط كبيراً على مدرب الوحدة، الجنوب إفريقي موسيماني.

وفي مباراة ثالثة الساعة 4:45 عصراً، يبحث عجمان عن فوزه الأول في الموسم حين يحل ضيفاً على البطائح، حيث لا يمتلك «البرتقالي» سوى نقطتين من خمس جولات. وستكون هذه المباراة الثانية لمدرّبه الجديد الروماني إيسايلا، بعد أن تعادل مع الوصل 1-1. وفي المقابل يعيش البطائح وقتاً جيداً واستقراراً في النتائج، ويحتل المركز السابع بسبع نقاط.

وخارج ملعبه، يسعى الوصل إلى انتزاع الفوز أمام حتا، ومصالحة جمهوره بعد التعادل في آخر جولتين، وإيقاف نزف النقاط، والعودة إلى سكة الانتصارات. ويمتلك الوصل 11 نقطة في المركز الثالث، بينما يسعى حتا إلى الخروج ولو بنقطة، حيث يحتل المركز الأخير بدون نقاط.

• شباب الأهلي يتقدم على العين بفارق نقطة فقط في صدارة الدوري.