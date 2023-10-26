العين يستغني عن الحكم الأجنبي في مواجهة «الصقور»

كشف عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، بأن «الزعيم» لم يتقدم بطلب إلى اتحاد كرة القدم للاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي للمواجهة المرتقبة أمام فريق الإمارات عند الساعة 16:45 من مساء الغد، في الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، ما يعني عودة التحكيم المحلي لإدارة مباريات العين بعد ثلاثة لقاءات متتالية، كان قد واجه فيها كلاً من عجمان والشارقة والنصر.

وكانت الإدارة العيناوية قد اتخذت في وقت سابق خطوات عملية في محاولة لتقليل الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي شهدتها مباراتا الجولتين الأولى والثانية أمام بني ياس وحتا على التوالي، إذ قررت الاستعانة بالحكام الأجانب في المباريات الثلاث الماضية.

وأعرب محمد حماد عن سعادته بتكليفه بالعمل في النادي مجدداً، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نادي العين كيان لديه هيبة وتاريخ وإرث كبير، والقيادة الرشيدة وضعت له نهجاً منذ الأزل بأن يكون ثابتاً وشامخاً على الدوام، ولا يتأثر بالأشخاص».

وأكد أن النادي لا يتأثر بذهابه أو عودته، وقال: «الأشخاص يتغيرون، ولكن هيبة الزعيم باقية، صحيح قد يمر ببعض الأوقات التي تشهد تراجعاً في الأداء، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، ولكن بلا شك فإن الفريق يعود أقوى مما سبق».

وشدد حماد على رضا النادي عن أداء الفريق، وتعزيز صدارته لمجموعته في البطولة الآسيوية، وقال: «لدينا حالياً تسع نقاط يمكن أن تكون كافية من أجل التأهل للدور المقبل في حال تعادل الفرق الأخرى في بقية مبارياتها، لكننا في العين لا نفكر بهذه الطريقة، وإنما نعمل على تحقيق الانتصار في كل مواجهة نخوضها».

وأشار مشرف الفريق الأول والرديف في نادي العين إلى أن استراتيجيتهم واضحة في كل المباريات، وعلى مستوى جميع المنافسات، وهي أهمية الفوز، وقال: «الانتصار في الجولة القادمة يضمن لنا التأهل، وهو ما سيمنحنا اريحية واضحة خلال خوض الجولتين الخامسة والسادسة».

وفيما إذا كانت الخسارة أمام النصر في الجولة الماضية لها إيجابيات بتحرير اللاعبين من الضغوط الكبيرة في ضرورة الانتصارات المتواصلة، قال حماد: «الخسارة بالنسبة لنا لم تكن مفيدة، لقد فقدنا ثلاث نقاط كانت ستمنحنا فرصة الانفراد بصدارة الدوري، ولاعبو الفريق لا يتأثرون بنوعية هذه الضغوط، لأنهم يملكون خبرات كافية للتعامل معها، لقد كان ذلك اليوم سيئاً، وتلك الخسارة كلفتنا الكثير».

من جهة أخرى، يضع الفريق اللمسات الأخيرة، مساء اليوم، استعداداً لمواجهة «الصقور»، بقيادة مدربه الهولندي الفريد شرودر في وقت شهدت فيه التحضيرات، أول من أمس، ظهور اللاعب الروماني عمير اتزيلي في التدريبات، ما يجعله يدخل في حسابات الجهاز الفني في مباراة الغد.