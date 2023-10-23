الأميركي غوردن يتصدر هدافي «السلة»

اعتلى محترف الوحدة، الأميركي ماريون غوردن، صدارة هدافي دوري السلة، مع ختام الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، بتسجيله 104 نقاط في ثلاث مباريات، وحل ثانيا محترف البطائح الأميركي دونتي إنجرام بـ86 نقطة.

وسجل غوردن 33 نقطة خلال خسارة فريقه أمام النصر (77-106)، ثم سجل 40 نقطة لم تكن كافية لفوز فريقه في مواجهة شباب الأهلي (79-117)، و31 نقطة في الجولة الثالثة خلال خسارة الوحدة أمام البطائح (80-100).

بدوره، سجل إنجرام في الجولة الأولى 42 نقطة، خلال خسارة البطائح أمام الوصل (78-91)، ثم حصل على لقب أفضل مسجل بـ27 نقطة خلال خسارة فريقه أمام النصر (74-82)، وأحرز 17 نقطة قاد بها البطائح للفوز على الوحدة.

وجاء ثالثا محترف الوصل، الأميركي نيكولاس ويست بـ80 نقطة، إذ سجل 29 نقطة خلال فوز الوصل على البطائح، ثم 32 نقطة في خسارة الوصل أمام الشارقة (85-108)، و19 نقطة حين خسر الوصل أمام شباب الأهلي (96-84).

ويأتي رابعاً نجم شباب الأهلي الأميركي نيكولاس مينراث بـ٧٢ نقطة، حيث أحرز 25 نقطة خلال فوز فريقه على الظفرة (108-52)، ثم 29 نقطة في سلة الوحدة، و18 نقطة في سلة الوصل.

ويتصدر حامل اللقب شباب الأهلي الترتيب مع نهاية الجولة الثالثة بست نقاط، بفارق نقطتين عن النصر والشارقة والبطائح، ويحتل الوحدة المرتبة السادسة بثلاث نقاط، بفارق نقطة عن الظفرة الأخير. وفي الجولة الرابعة، الخميس المقبل، يلعب الظفرة مع البطائح، والنصر مع الوصل، ويواجه شباب الأهلي الشارقة.