«ترولرمان» ينتزع لقب «لونغ ديستانس كب» في «يوم الأبطال»

دشّن الجواد «ترولرمان»، المملوك لـ«غودولفين»، وبإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، حقبة الانتصارات في السباقات الفئوية «المصنفة»، بعد أن نجح جواد الخمس سنوات في انتزاع الفوز بلقب سباق «لونغ ديستانس كب» لخيول الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة التحمل 3200 متر، الذي جرى أمس، على مضمار «أسكوت» في الشوط الافتتاحي من «يوم الأبطال»، خاتمة موسم السباقات البريطاني.

كما شهد حفل «يوم الأبطال» تتويج فريق «شادويل» العالمي بطلاً للملاك في الموسم البريطاني، عقب النتائج اللافتة التي حققتها جياد الفريق، خصوصاً في سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وأبرزها جاء مع كل من الجواد «حُكم» المتوج بلقب سباق «كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، وجاء مكملاً لتألق زميله في الاسطبل الجواد «مستهدف»، الفائز بلقبي سباقي «برينس أوف ويلز ستيكس» و«جودمونت إنترناشيونال ستيكس».

ونجح الفارس المخضرم، فرانكي ديتوري، في قيادة «ترولرمان» لتخطي عقبة الانطلاق من البوابة الأولى، واللحاق سريعاً بخيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له عند المنعطف، ودخول مسار الخط المستقيم لمضمار «آسكوت»، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن قدره ثلاث دقائق و22 ثانية و41 جزءاً من الثانية.