محمد عباس مفوضاً فنياً لـ «الكاراتيه» في دورة الرياض للألعاب القتالية

وضع الاتحاد الدولي للكاراتيه، ثقته بالمدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، الخبير محمد عباس، لشغل مهام «المفوض الفني» في دورة الألعاب القتالية العالمية، المقامة حالياً في الرياض بالسعودية حتى 30 الجاري. وغادر محمد عباس، أمس، متجهاً إلى الرياض، معرباً عن سعادته بالثقة الممنوحة والدائمة لأبناء الإمارات من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

وقال في تصريحات صحافية: «حجم الثقة الممنوحة على الدوام لكاراتيه الإمارات، لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج للجهود الحثيثة والمستمرة التي يبذلها أبناء الإمارات في مواصلة تطوير اللعبة».