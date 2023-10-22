14 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في بطولتي العرب وإفريقيا
تتوجه بعثة نادي أبوظبي لرفع الأثقال إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، للمشاركة في بطولتي العرب، و«الأندية الإفريقية». ويمثل النادي 14 لاعباً ولاعبة، ففي بطولة العرب يشارك: مؤيد النجار، عزالدين الغفير، عيسى البلوشي، منذر الجسمي، فاطمة ناروئي، مي المدني، وزهرة الهاشمي. وفي البطولة الإفريقية: محمد فتحي، محمد هادي، باولا غارسيا، جوليا كاتو، أنجيلا هيل، مونسيرات وهدى شكري.
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