شباب الأهلي والوصل.. «ديربي العراقة والتاريخ»

سيكون استاد راشد الساعة 16:45 مساء اليوم، مسرحاً لمواجهة قمة بين شباب الأهلي وضيفه الوصل، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كما تتجه الأنظار إلى أبوظبي حيث الموعد مع قمة كبرى أيضاً بين الجزيرة وضيفه الوحدة على استاد محمد بن زايد الساعة 19:30 مساء. ويمني «الفرسان» النفس بتحقيق انتصار يمهد لعبوره إلى نصف النهائي، قبل خوض الإياب في «زعبيل». وينحاز تاريخ مواجهات الفريقين الـ12 السابقة إلى شباب الأهلي بستة انتصارات مقابل ثلاثة للوصل، وسجل شباب الأهلي 23 هدفاً مقابل 13 للوصل. ويأمل الوصل أيضاً الانتصار لخوض مباراة العودة بأريحية، إلى جانب مصالحة جمهوره، بعد التعادل في آخر مباراتين في الدوري أمام خورفكان 3-3 وعجمان 1-1، إلى جانب أن الفوز على شباب الأهلي دفعة معنوية كبيرة للوصل قبل الجولة السادسة من الدوري. ويريد الوصل تجنّب الخسارة حتى لا يعزز رقمه السلبي كأكثر الأندية تلقياً للهزائم بـ39 من أصل 109 مباريات، مقابل 48 فوزاً و22 تعادلاً، علماً بأن شباب الأهلي هو الأكثر تحقيقاً للانتصارات والتعادلات بـ56 فوزاً، و31 تعادلاً في 112 مباراة، مقابل 25 خسارة فقط.

في جانب آخر، يأمل الجزيرة رد الدين للوحدة، بعد أن خسر أمامه في الدوري 1-2، كما أن فوزه سيمنحه حالة من الاستقرار قبل استئناف الدوري. وفي الكأس، يتفوق الجزيرة على الوحدة، إذ فاز عليه سبع مرات، مقابل ثلاثة تعادلات. وسجل الجزيرة 21 هدفاً مقابل سبعة للوحدة. ويدخل «العنابي» اللقاء برغبة كبيرة في الانتصار، ورفع المعنويات قبل استئناف الدوري، كما أن الفريق في آخر ست مباريات بالكأس فاز في أربع وتعادل مرتين.

ربع نهائي الكأس

شباب الأهلي - الوصل 16:45

الجزيرة - الوحدة 19:30