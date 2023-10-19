«العميد» والعين.. قمة كأس بـ «حسابات خاصة»

يجدد فريقا النصر والعين المواجهة بينهما بعد آخر جولة في دوري أدنوك للمحترفين، حيث فاز «العميد» بنتيجة 1-صفر، وستكون مباراة اليوم في كأس رابطة المحترفين- مصرف أبوظبي الإسلامي، ضمن ربع النهائي الساعة 19:30 مساءً على استاد آل مكتوم في دبي، بـ«حسابات خاصة» لكل فريق.

ونجح النصر بقيادة مدربه الصربي غوران في أن يُفسد على «الزعيم» سلسلة انتصاراته المتتالية، بعد أن تمكن من تحقيقها على مدار ثماني مواجهات تباعاً، سواء في الدوري المحلي أو على المستوى القاري، قبل أن يسقط على يد النصر. وأنقذت تلك النتيجة غوران من مقصلة الإقالة، بعد بداية مخيبة للنصر في الدوري استقبل فيها ثلاث هزائم متتالية وحقق فوزاً غير مُقنع على حساب حتا بثلاثية نظيفة.

وسيكون المدرب الصربي أمام موقعة لإثبات أن الانتصار الذي تحقق على العين في الدوري لم يكن وليد المصادفة أو ضربة حظ، وسعياً للخروج بنتيجة إيجابية تضمن له خوض مباراة مباراة العودة في العين بأريحية. وسبق للنصر والعين أن التقيا 14 مرة على مستوى الكأس، فاز النصر في سبع، مقابل أربعة انتصارات للعين.

وتأهل النصر إلى هذا الدور على حساب عجمان، الذي تعادل معه ذهاباً 2/2 وانتصر في العودة 4/1، فيما تأهل العين بعدما تخطى البطائح بالفوز عليه ذهاباً بخماسية نظيفة، وتكرار الفوز في العودة 2/1.

وفي ثاني لقاءات اليوم، يحلّ كلباء ضيفاً على حامل اللقب الشارقة الساعة 16:45 عصراً. ويعيش «النمور» فترة مميزة بعد نتائجه الأخيرة في بطولة الدوري قبل التوقف. وجنّبت القرعة الشارقة خوض المرحلة الأولى مع شباب الأهلي بطل الدوري، ليظهرا معاً في هذه المرحلة من البطولة.

وستكون مواجهة الشارقة وكلباء مشابهة للتي جمعتهما في المباراة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين على ملعب كلباء، والتي تمكن خلالها الشارقة من تحقيق الفوز 4/3.

ويأمل الشارقة في أن يضع حداً لسلسلة نتائجه السلبية على ملعبه، بالخسارة في مباراتين بالدوري، أمام الوصل 1/3 والعين 2/3، لكنه نجح في الفوز بمبارياته الثلاث التي خاضها خارج ملعبه أمام كلباء والنصر والإمارات. فيما يأمل كلباء في استثمار نتائجه المثالية في آخر مباراتين بالدوري، والذي حقق فيهما العلامة الكاملة، بالفوز على عجمان 5/3 والبطائح 3/1.

وستكون المواجهة الثالثة بين الفريقين في كأس الرابطة، فتعادلا مرة سلباً وفاز الشارقة في الثانية 3/2. ويملك الشارقة سجلاً مميزاً في الكأس، فعلى مدار 14 مباراة، لم يعرف الخسارة سوى مرة واحدة وفاز في ست مواجهات وتعادل في سبع، كما لم يعرف طعم الخسارة في آخر ست مباريات مع كلباء في مختلف المسابقات، فاز في أربع وتعادل في اثنتين.

مباريات ربع النهائي

اليوم

الشارقة - كلباء 16:45

النصر - العين 19:30

غداً

شباب الأهلي - الوصل 16:45

الجزيرة - الوحدة 19:30

• العين يسعى إلى رد «الدين» إلى النصر، بعد أن أوقف «العميد» سلسلة انتصاراته، وفاز عليه في الجولة الخامسة من الدوري.