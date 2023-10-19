بوزويلو: لم أنضم إلى الجزيرة للتسلية أو الحصول على إجازة

أكد لاعب الجزيرة، الإسباني أليخاندرو بوزويلو، أنه يشعر بسعادة كبيرة، بعدما وجد جميع الأمور في دوري أدنوك للمحترفين مثلما توقع وأفضل مما كان يتخيل، لافتاً إلى أنه كان يعلم أنه سيحصل على تجربة استثنائية بموافقته على الانضمام إلى «فخر أبوظبي»، بينما شدد في الوقت نفسه على أنه لم ينتقل إلى الفريق من أجل الحصول على إجازة أو التسلية.

وقال بوزويلو لـ«الإمارات اليوم» إن التنظيم والملاعب وكل شيء في الإمارات جيد جداً، والمعيشة بشكل عام ممتازة، موضحاً: «الفترة الأولى لي هنا تعد جيدة جداً، خصوصاً أنني لم أحتج إلى كثير من الوقت للتكيف على الوضع الجديد، وتجربتي الأولى في المنطقة، بينما بالنسبة إلى الجزء الأهم وهو كرة القدم أرى أن البداية تعد مقبولة بالنسبة لي، رغم الجزء الأكثر صعوبة وهو اللعب في درجات حرارة مرتفعة جداً لم أتعودها من قبل طوال مسيرتي السابقة».

وأضاف: «اللعب في هذه الأجواء يحتاج إلى التعود، سواء بالنسبة لي أو اللاعبين الجدد بشكل عام، ولكن مع ذلك حاولت التأقلم وتقديم كل ما لدي مع الفريق».

وأشار اللاعب المنضم إلى الجزيرة من قونيا سبور التركي، في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، إلى أن بطولة الدوري الإماراتي صعبة مثلما توقع، وقال: «سعيد بانضمامي إلى الجزيرة، وسعادتي أكبر بمستوى البطولة والأندية، إذ إن المباريات فيها إثارة كبيرة، كما أن الفريق يضم مجموعة جيدة جداً من اللاعبين، ونلعب دائماً من أجل الفوز، وهي أجواء أحب أن أعيشها وأكون موجوداً فيها».

وشدد اللاعب البالع من العمر 31 عاماً على أنه لم ينضم إلى الجزيرة من أجل الحصول على راحة، وقال: «عندما وافقت على الانتقال إلى الدوري الإماراتي، كنت أعلم أن مهمتي لن تكون سهلة، لذلك لم أحضر إلى هنا من أجل الحصول على إجازة والتسلية، ولكن للظهور بشكل جيد، وتقديم كل ما لدي، خصوصاً أنني إذا لم أفعل ذلك فسيتم الاستغناء عن خدماتي فوراً، والأمر نفسه بالنسبة إلى أي لاعب لا يقدم مستوى جيداً، وهو أمر طبيعي لأن النادي تعاقد معي من أجل أن أقدم إضافة للفريق، وأن أساعده على تحقيق الانتصارات، لذلك لا يوجد أي مجال للتهاون أو المزح».

ورداً على سؤال حول رأيه في مردود الجزيرة في أول خمس جولات من دوري أدنوك للمحترفين، قال: «أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد، رغم أننا حققنا الفوز في ثلاث مباريات، وتعادلنا في مباراة، وخسرنا في أخرى، إذ كان يمكننا أن نحقق حصيلة أفضل من ذلك، ولكن بشكل عام نحن في بداية الموسم، وبالنظر إلى مباراتنا الماضية أمام شباب الأهلي، رغم أننا تعادلنا، ولكن كان لدينا فرصة لتحقيق الفوز، بينما يجب ألا ننسى أننا نلعب مع حامل اللقب، وهو فريق يضم مجموعة جيدة جداً من اللاعبين، وبشكل عام يجب أن نفكر في المباريات المقبلة، وأن نتعلم من الأخطاء التي حدثت في الجولات الماضية».

واختتم أليخاندرو بوزويلو تصريحاته بالحديث حول مستوى اللاعبين المواطنين، وقال: «صراحة لفت انتباهي مستوى اللاعبين المواطنين، إذ إن عدداً كبيراً من اللاعبين لديهم إمكانات عالية، ما يجعل نسق مستوى المباريات مرتفعاً، مع وجود أيضاً لاعبين محترفين لديهم خبرات عالية، ما يجعل جميع المباريات صعبة، ويسهم في صعوبة توقع نتائج المباريات».

الجزيرة لديه مدرب جيد

قال لاعب الجزيرة، الإسباني أليخاندرو بوزويلو، إن الشيء الذي يجعله يشعر بالتفاؤل هو أن الجزيرة لديه مدرب جيد جداً، والأمر نفسه بالنسبة إلى اللاعبين، وأضاف: «لدينا فرصة لتقديم موسم استثنائي، خصوصاً أن كل شيء تم توفيره للاعبين حتى يحققوا الانتصارات وينافسوا على البطولات».