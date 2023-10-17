"حُكم" شادويل يعتزل سباقات الخيل

أكد المدرب أوين باروز أن الجواد "حُكم" المملوك لـ "شادويل" سيعتزل السباقات رسمياً، ويبدأ مسيرته الجديدة في مزرعة "دارلي" بجزيرة هوكايدو اليابانية لموسم الإنتاج المقبل 2024، وذلك بعد مسيرة مظفرة حقق على مدارها 11 فوزاً من أصل 18 سباقاً شارك بها.

وقال المدرب أوين في تصريحات صحافية تولت وسائل الإعلام العالمية نشرها، ومنها "ذا صن" البريطانية: "كان من دواعي سروري تدريب (حُكم) خلال المواسم الأربعة الماضية، وسأكون مديناً له، إذ قد ساعدني في الارتقاء بمسيرتي إلى مستوى جيد".

وأضاف: "كان انتصاره في (كورونيشن كب) لعام 2022 بفارق أربعة أطوال عن أقرب منافسيه، وتألقه في (كيج جورج وكوين إليزابيث) لهذا العام من السباقات، من السباقات التي أظهرت صفاته الرائعة مثل الشجاعة والإرادة القوية للفوز".

واختتم: "الانتصارات التي حققها ستبقى عالقة في أذهان عشاق السباقات لسنوات طويلة، فهو الأخ الشقيق للأسطورة (بعيد)، وأنا متأكد بأنه سيحظى بشعبية كبيرة لدى المدربين في اليابان".

ويذكر أن "حُكم" افتتح سجل انتصاراته أواخر عام 2019، حين فاز في سباق "كيمبتون" لمسافة 1600 متر، ثم عاد في يونيو 2020 ليسجل انتصاراً في "كينغ جورج ستيكس"، قبل تألقه في مضمار "نيوبري" في سباق بالفئة الثالثة، ليواصل ابن الفحل "سي ذا ستارز" في 2021 مشواره الناجح، ويسجل أربعة انتصارات منها "كمبرلاند لودج ستيكس"، وليضع بصمته في زيارته الأولى لدبي، بالفوز في "سيتي أوف غولد" للفئة الثانية، وليغادر عقبها إلى بريطانيا لتسجيل الفوز في ربيع 2022 في "كورونيشن كب" للفئة الأولى، وليغيب بطل "شادويل" عن المضامير لمدة 356 يومياً، ليعود وليسجل فوزاً في "بريغادير جيراد ستيكس" للفئة الثالثة مايو الماضي، في بروفة قبل التوجه إلى مهرجان "رويال أسكوت" المنصرم، ليحرز لقب "كينغ جورج وكوين إليزابيث ستيكس" على مسافة 2400 متر.