بلانيتش: غيابي عاماً جعلني أكثر شغفاً مع شباب الأهلي

أكد لاعب شباب الأهلي، الصربي بوغدان بلانيتش، أنه تعافى تماماً من الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي، وأبعدته عن الفريق طوال الموسم، لافتاً إلى أن غيابه عاماً جعله أكثر شغفاً للظهور بأفضل صورة ممكنة مع «فرسان دبي».

وقال بلانيتش (31 عاماً) لـ«الإمارات اليوم» إنه سعيد جداً بمشاركته مع شباب الأهلي في الموسم الحالي، موضحاً: «واجهت عدم توفيق غير طبيعي في الموسم الماضي، بعدما تعرضت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، عقب انضمامي مباشرة إلى شباب الأهلي، وقبل أن أشارك في أي مباراة رسمية، ما أسهم في غيابي عن الفريق طوال الموسم».

وأضاف: «تعافيت تماماً من الإصابة، وشاركت في فترة الإعداد، وتم التأكد من جاهزيتي، وبالفعل بدأت الموسم مع الفريق، وأتمنى أن يحالفني التوفيق في الظهور بشكل جيد، إذ إنني سأقدم كل ما لدي لمساعدة الفريق مع زملائي على تحقيق الانتصارات».

وتابع: «شباب الأهلي حقق لقب الدوري في الموسم الماضي، وأتمنى أن يحافظ الفريق على اللقب، وأن يكون لي دور مؤثر في التتويج بالدرع مجدداً، رغم صعوبة ذلك، وقوة المنافسة بين العديد من الأندية».

وتحدث اللاعب عن رأيه في مردود شباب الأهلي في بداية الموسم، وقال: «أرى أن البداية جيدة ومقبولة، إذ إن الفريق حقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، ويتصدر حالياً لائحة الترتيب، وتعد فترة التوقف الحالية فرصة جيدة لترتيب أوراق الفريق، والتركيز قبل خوض المرحلة المقبلة التي ستكون أكثر صعوبة».

وواصل حديثه: «تعادلنا في مباراة واحدة أمام الجزيرة، حيث إننا لعبنا المباراة من أجل الفوز، ولكن يجب أن نضع ضمن حسابتنا أننا لعبنا المباراة خارج ملعبنا، وأمام فريق قوي ينافس على اللقب، لذلك التعادل لا يعد نتيجة سيئة، وفي الوقت نفسه المنافس كان يستحق أيضاً الحصول على نقطة، وفقاً لمردوده أثناء اللقاء».

أما بالنسبة إلى رأيه في الأندية التي لفتت انتباهه، وهي قادرة على المنافسة على اللقب، قال: «في الجولات الخمس الأولى قدم أكثر من فريق مستويات جيدة جداً، ولكن من المبكر تحديد هوية الأندية التي ستنافس على اللقب، وستواصل الوجود في مراكز الصدارة بلائحة الترتيب، والأهم بالنسبة لنا هو التركيز على أنفسنا، وأن نواصل تحقيق الانتصارات».

وأشار المدافع الصربي إلى أنه تجاوز الفترة الصعبة بشأن صعوبة اللعب في الأجواء الحارة، وقال: «بالفعل كانت فترة صعبة، إذ إنني لم أتعود اللعب في أجواء حارة في أغسطس وسبتمبر، ولكن رغم ذلك تأقلمت على الأجواء التي تحسنت بشكل كبير، وحالياً تركيزي هو أن أقدم مع زملائي كل ما لدينا في المباريات المقبلة».

المنافسة قوية

قال بوغدان بلانيتش، إن دوري أدنوك للمحترفين يضم مجموعة جيدة جداً من اللاعبين، كما أشاد بالجهاز الفني وجمهور شباب الأهلي، وقال: «بصراحة المنافسة هنا قوية، ولقد شاهدت الموسم الماضي وجود عدد كبير من الأندية تتنافس على اللقب، ولم يتم حسم المركز الأول إلا في آخر جولتين من المسابقة، بينما أنا سعيد جداً بالدعم الذي أحصل عليه من الجهاز الفني، كما أن جمهور شباب الأهلي ساندني، واستقبلني بشكل جيد، خصوصاً أنني عائد من الإصابة، ولم أشارك في الموسم الماضي، وهو ما يحفزني، ويجعلني أكثر شغفاً على أن أظهر بأفضل صورة ممكنة خلال الموسم الحالي».