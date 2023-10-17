4 مباريات ترسم ملامح «المربع الذهبي» لكأس الإمارات لكرة اليد

تنطلق في السابعة من مساء اليوم، الجولة الثالثة والختامية من الدور التمهيدي لمسابقة «كأس الإمارات» لكرة اليد، وتحدد مبارياتها الأربع المقامة لحساب المجموعتين الأولى والثانية، ملامح مواجهات الدور نصف النهائي الذي يقام في 21 أكتوبر الجاري، ويلتقي فيه، وفق نظام المسابقة، متصدرو المجموعتين مع وصيفي المجموعتين. ويحل النصر في أولى المباريات ضيفاً على شباب الأهلي في المجموعة الأولى، على أن تشهد المجموعة الأولى ذاتها لقاء الجزيرة ومستضيفه الوصل، فيما يستضيف مليحة والعين كلاً من الشارقة ودبا الحصن لحساب المجموعة الثانية. ويحتاج شباب الأهلي والشارقة متصدرا المجموعتين بالعلامة الكاملة ورصيد الست نقاط، إلى التعادل على أقل تقدير لتأكيد زعامتهما، وتبدو مهمة شباب الأهلي أكثر سهولة بلقائه متذيل مجموعته النصر صاحب رصيد النقطتين، وتقابلها مواجهة صعبة للشارقة في التصدي لطموحات مليحة صاحب الأربع نقاط، الذي يتطلع لانتزاع فوزٍ يضمن له التأهل للمربع الذهبي. وفي أقوى مباريات الجولة، يدخل الوصل والجزيرة مباراتهما بشعار الفوز الذي يمنح صاحبه حسم البطاقة الثانية المؤهلة عن المجموعة الأولى.