الإمارات تحل في المركز السابع آسيوياً في سباق 400 متر تتابع مختلط

حل منتخبنا الوطني لألعاب القوى في المركز السابع بنهائي سباق التتابع المختلط 4×400 متر، بزمن قدره 3:21.94 دقائق، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، بعد أن كان قريباً من المنافسة على الذهب، لاسيما في ظل الأداء القوي الذي قدمه عداؤونا طوال فترات السباق، قبل أن يسقط عصا التتابع من يد العداءة مريم كريم، وهو ما حال دون مواصلة التقدم والمنافسة على المراكز الأولى.

وكان منتخب الإمارات قد تأهل إلى النهائي، بعدما حل ثالثاً في مجموعته بزمن 3:17.00 دقائق، خلف الصين والهند، ومثّل المنتخب كلٌّ من سليمان عبدالرحمن، وأمينات قمرالدين، ومريم كريم، وإيمانويل باميديلي.

وفي المبارزة، شارك لاعبا منتخب الإمارات خليفة الزرعوني وصالح البلوشي في منافسات سلاح الإيبيه لفردي الرجال، ونجح الثنائي في تجاوز دور المجموعات، والتأهل إلى دور الـ32. وحقق الزرعوني ثلاثة انتصارات في دور المجموعات أمام لاعبي السعودية ومنغوليا وباكستان، قبل أن تنتهي مشاركته في دور الـ32 أمام الكوري جانغ هيومين 5-15، فيما حقق البلوشي انتصارين أمام لاعبي الفلبين والكويت، قبل أن تنتهي مشاركته أمام الكازاخستاني رسلان قربانوف 5-15. وفي الرماية، سجل أحمد عبدالله الأميري 566 نقطة في مسابقة مسدس الهواء 10 أمتار للرجال، محققاً المركز الـ39 من بين 60 رامياً، فيما سجل محمد صالح 559 نقطة في المركز الـ48.