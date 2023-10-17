ثلاثيات «عموري» تسعد الشارقة وتعذب الوصل في دوري السلة

أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة عمر العامري، الشهير بـ«عموري»، جدارته كأفضل نجوم «الأبيض» على صعيد الرميات الثلاثية، بعد نجاحه، أول من أمس، في تسجيل 20 نقطة (15 منها من الرميات الثلاثية)، وقيادة فريقه الشارقة لتحقيق انتصارٍ عريض على ضيفه الوصل، بنتيجة (108-85) في مباراة جمعتهما لحساب الجولة الثانية من ذهاب الدوري التمهيدي من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال.

وسجلت الجولة، تخطي شباب الأهلي حاجز الـ100 نقطة، عندما حقق فوزاً كاسحاً على الوحدة بواقع (117-79)، قبل أن يحقق النصر خارج الديار الفوز على مضيفه البطائح بنتيجة (82-74). وواصل فريقا شباب الأهلي والنصر في ختام الجولة شراكتهما بالعلامة الكاملة صدارة الترتيب برصيد أربع نقاط لكل منهما، بفارق النقطة عن الوصل صاحب المركز الثالث (فوز وخسارة). ودشن الشارقة مشواره بالبطولة بالصورة المثلى في فرض شراكته على الوحدة والبطائح بالمركز الرابع، برصيد النقطتين، وإنما مع خسارتين للوحدة والبطائح، ليقبع الظفرة المرتاح في هذه الجولة بالمركز السابع والأخير برصيد نقطة الواحدة. وجاءت بداية لقاء الشارقة والوصل متقاربة المستوى، بعد ربع أول انتهى بالتعادل (25-25)، قبل أن يبسط الشارقة أفضليته على بقية مجريات اللقاء، واستثماره الناجح لنسب التسجيل المرتفعة للاعبه «عموري» على صعيد الرميات الثلاثية، والتي قادت «الملك» لحسم الربعين الثاني والثالث، ومن ثم الربع الرابع بواقع (25-18 و33-19 و25-23).

بدوره احتاج شباب الأهلي لضمان تحقيق انتصاره العريض على الوحدة، إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربع الأول، ومن ثم في الربعين الثالث والرابع بواقع (39-14 و27-18 و32-22)، فيما اكتفى الوحدة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (25-19).

وعرف النصر كيفية وضع فارق مريح مع نهاية الفترة الثالثة، بعد فوزه بنتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الرابع بنتيجة (21-11 و22-20 و20-18)، في فارق سهل المهمة أمام النصر للخروج فائزاً رغم نجاح البطائح في نيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (25-19).

• شباب الأهلي تخطى حاجز الـ100 نقطة، وحقق فوزاً كاسحاً على الوحدة بواقع (117-79).