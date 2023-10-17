«أبوظبي ماسترز الدولية للريشة الطائرة» تنطلق اليوم 

تنطلق، اليوم، النسخة الأولى من بطولة أبوظبي ماسترز للريشة الطائرة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبمشاركة 232 لاعباً ولاعبة، من 48 دولة، من بينهم نخبة من أفضل 50 لاعباً في العالم، ويبلغ قيمة جوائزها المالية 120 ألف دولار.

وتعتبر «أبوظبي ماسترز» البطولة الوحيدة في الشرق الأوسط، ضمن سلسلة البطولات العالمية (World Tour)، وتعد من المحطات الحاسمة لكسب المزيد من النقاط المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستكملت اللجنة المنظمة كل الترتيبات والاستعدادات لانطلاقة هذا الحدث الكبير، الذي يقام لأول مرة في العاصمة أبوظبي، وسيكون حافلاً بالإثارة والمنافسات القوية على مدار ستة أيام في خمس فئات مختلفة، تضم فردي الرجال، فردي السيدات، زوجي الرجال، زوجي السيدات، والزوجي المختلط.

وأكدت رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة نائبة رئيس الاتحاد الآسيوي، نورة الجسمي، أن هذا الحدث الأول من نوعه في العاصمة أبوظبي، يعدّ فرصة ثمينة لاستقطاب المزيد من المواهب والاحتكاك مع نخبة اللاعبين في العالم.