انطلاق دوري اليد 10 نوفمبر

أعلن اتحاد كرة اليد إجراء تعديلات على روزنامة بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، تطال مواعيد إقامة الجولات من الأولى حتى الـ11، وتأجيل مباريات الشارقة في الجولات الثلاث الأولى، على أن تستهل ضربة البداية في 10 نوفمبر المقبل. وقال اتحاد كرة اليد في بيان إن: «التحاق اللاعبين المحترفين بمنتخباتهم الوطنية خلال الأسبوع الدولي من 30 أكتوبر الجاري حتى 5 نوفمبر المقبل، بجانب مشاركة الشارقة في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، كان وراء إجراء التعديل». وتم ترحيل انطلاقة الجولة الأولى من السابع حتى 10 نوفمبر المقبل، وتجمع الجولة الأولى الوصل مع العين، ومليحة أمام النصر، على أن تؤجل مباراة الشارقة أمام الجزيرة حتى 19 ديسمبر المقبل، وتأجيل المباراة الثانية للشارقة أمام شباب الأهلي، التي كانت مقررة يوم 17 نوفمبر، حتى السادس من فبراير 2024، وكذلك تأجيل الجولة الثالثة أمام دبا الحصن إلى 13 فبراير المقبل.