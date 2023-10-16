اتحاد اليد الإماراتي يجري تعديلات على الروزنامة.. ويحدد موعد انطلاقة الدوري

أعلن اتحاد كرة اليد عن تعديلات على روزنامة بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، تطال مواعيد إقامة الجولات من الأولى وحتى الـ11 بجانب تأجيل مباريات فريق نادي الشارقة في الجولات الثلاث الأولى، على أن تستهل ضربة البداية في الموعد الجديد في 10 نوفمبر المقبل.

وقال اتحاد كرة اليد في بيان صحافي اليوم الإثنين: "إن التحاق اللاعبين المحترفين بمنتخباتهم الوطنية خلال الأسبوع الدولي للمنتخبات الذي حدد له الاتحاد الدولي لكرة اليد الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 5 نوفمبر المقبل، بجانب مشاركة فريق نادي الشارقة في البطولة الآسيوية للأندية ابطال الدوري المقرر أن تقام في الكويت بين 17 و27 نوفمبر والمؤهلة إلى سوبر جلوب-السعودية 2024، كان وراء اتجاه لجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة داوود مليح، بإجراء التعديل على روزنامة الدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام".

ووفقاً للتعديلات الأخيرة على الروزنامة، تم ترحيل انطلاقة الجولة الأولى من السابع وحتى 10 نوفمبر المقبل، وتجمع خلالها الوصل مع العين، ومليحة أمام النصر، على أن تؤجل مباراة نادي الشارقة أمام الجزيرة في هذه الجولة حتى 19 ديسمبر المقبل، ومن ثم تأجيل المباراة الثانية للشارقة المقرر أن تجمعه أمام شباب الأهلي في 17 الشهر المقبل حتى السادس من فبراير 2024، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على ثالث مباريات "الملك" في الجولة الثالثة أمام دبا الحصن التي تم ترحيل موعدها الجديد حتى 13 فبراير من العام المقبل.