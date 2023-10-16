شباب الأهلي يقترب من نصف نهائي كأس اليد

انتزع فريق شباب الأهلي، أول من أمس، انتصاراً صعباً على مضيفه الجزيرة بفارق هدف وبنتيجة (21-20)، في الجولة الثانية للدور التمهيدي لمنافسات المجموعة الأولى في كأس الإمارات لكرة اليد، كما فاز الوصل على النصر بواقع (30-27). وعانى شباب الأهلي للخروج متعادلاً مع نهاية الشوط الأول بنتيجة (13-13)، واستمرار التعادل حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يتمكن شباب الأهلي من حسم المباراة بنتيجة (21-20).

وانفرد شباب الأهلي بالصدارة بست نقاط، ليقترب من نصف النهائي، شريطة التعادل أو الفوز في الجولة الختامية الثلاثاء المقبل أمام النصر. ويتشارك المركز الثاني الوصل والجزيرة بأربع نقاط، بينما النصر أخيراً بنقطتين. وبات الوصل مطالباً بالفوز على الجزيرة لحسم البطاقة الثانية، بينما يحتاج الجزيرة للتعادل، جراء فارق الأهداف لصالحه (+2) مقابل فارق سلبي (-3) للوصل.