طاقم تحكيم إماراتي يدير القمة الودية بين مصر والجزائر

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي يحيى الملا لإدارة مباراة القمة الدولية الودية بين الجزائر ومصر على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين غدا، الساعة الثامنة مساء. وتاتي مباراة المنتخبين ضمن تحضيراتهما للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس أمم افريقيا 2024.

ويضم طاقم التحكيم أيضا الحكمين المساعدين محمد أحمد يوسف وحسن المهري، والدولي أحمد عيسى درويش حكما رابعا، ومحمد عبيد خادم حكم فيديو، وجاسم عبدالله حكم فيديو مساعد.