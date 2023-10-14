ثنائية لخيول «غودولفين» في افتتاح مهرجان «دبي أبطال المستقبل»

حققت خيول «غودولفين» أمس، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، ثنائية الفوز في افتتاح مهرجان «دبي أبطال المستقبل» على مضمار «نيوماركت» البريطاني، وذلك عقب فوز «دانس سيكوانس» بلقب الشوط الثاني «غودولفين لايفتايم كير أو سو شارب ستيكس» للمهرات بعمر السنتين للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر، ثم فوز «ديفوند كوين» في الشوط السادس (غودولفين أندر ستارتيرز أوردر) للمهرات المبتدئات لمسافة 1400 متر.

وضمن السباقات الأميركية اليوم، تخوض بطلة «1000 غينيز» الإنجليزي المهرة «موج» المملوكة لغودولفين، تحدي سباق «كوين إليزابيث الثانية شالينج كب» للمهرات والأفراس من الفئة الأولى، ويجري على مضمار «كينلاند» الأميركي الشهير. ولم تتذوق «موج» بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، طعم الخسارة في الموسم الحالي في مشاركاتها الثلاث الأخيرة، بعد أن حققت انتصارين على مضمار «ميدان» في دبي على مسافة 1400 متر، ثم في «نيوماركت» في بريطانيا من خلال لقب «1000 غينيز».

وتواجه «موج» تحدي 12 من خيرة مهرات عمر ثلاث سنوات على الساحة الدولية، تتقدمها المهرة الأميركية «إليسيف برينسيس»، بإشراف المدرب جي بي ديبويس، القادمة من انتصار أغسطس الماضي بلقب سباق «تايفون ساراتوغا أوكس ستيكس» لخيول الفئة الثالثة الذي جرى لمسافة 1900 متر على مضمار «ساراتوغا» الأميركي. وضمن السباقات الأسترالية، تنشد «إن سيكريت» لغودولفين بإشراف المدرب جميس كمنغز، لقب «ذا إيفرست»، سباق السرعة الأغنى على الساحة العالمية الذي يقام اليوم على مضمار «رويال راندويك» ويُجرى لمسافة 1200 متر عشبي.