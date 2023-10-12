محمد الخديم يقود دبا الفجيرة بعد «اعتذار» العبدولي

وافق مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة على عدم استمرار مدرب الفريق الأول، حسن العبدولي، في مهام تدريب الفريق الأول، وقيادته في مباريات الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى، بعد أن قدّم اعتذاره أمس بشكل رسمي، وباشر النادي التفاوض مع مدرب جديد لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وعلمت «الإمارات اليوم» أنه تم تكليف مدرب فريق الرديف محمد عبيد الخديم بقيادة الفريق الأول في المباريات المقبلة، وستكون أولاها في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة مطلع الأسبوع المقبل، بشكل مؤقت، ريثما يتم التوصل إلى قرار بخصوص المدرب الذي سيكمل مهمة «النواخذة» في الموسم الحالي.

وفي آخر جولتين من دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، تعرض دبا الفجيرة لخسارة أمام «يونايتد أف سي» 2-1، وتعادل سلباً مع التعاون ليتجمد رصيده عند سبع نقاط.