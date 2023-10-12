10 مشاهد في الدوري تحــكي تفاصيل «جولة المفاجآت»

برزت 10 مشاهد لافتة في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، أبرزها تراجع معدلات التهديف بتسجيل الأندية نسبة تعتبر الأقل، مقارنة بالجولة الماضية، بلغت 19 هدفاً.

واحتفظ النصر لنفسه بأنه الفريق الوحيد الذي لم تستقبل شباكه أي أهداف، وكرر الشارقة انتصاراته خارج ملعبه للجولة الثالثة على التوالي، على عكس نتائجه على ملعبه، كما لفتت سيارات الإسعاف الأنظار بدخولها إلى الملاعب في هذه الجولة.

للإطلاع على أبرز 10 مشاهد أسفرت عنها جولة «المفاجآت»، يرجى الضغط على هذا الرابط.