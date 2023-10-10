«نيشنس برايد» يهدي غودولفين لقب السباق الكندي

أهدى المهر «نيشنس برايد» فريق «غودولفين» العالمي، والمدرب شارلي آبلبي، الاحتفاظ بلقب سباق «كينديان إنترناشونال ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر عشبي، عقب نجاح المهر البالغ من العمر أربع سنوات، أمس، في تحقيق انتصارٍ باهر في النسخة الـ84 من السباق الذي جرى على مضمار «وودباين» الكندي الشهير.

واستطاع «نيشنس برايد» تكرار إنجاز زميله في الإسطبل «والتن ستريت» المتوج بلقب «كينديان إنترناشيونال» في نسخة 2021، خصوصاً أن السباق لم يقم العام الماضي، ليضيف «نيشنس برايد» المنتسب إلى الفحل: «تيوفيلو» الانتصار الثالث في مسيرته على صعيد سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد تتويجه العام الماضي بلقب «ساراتوغا ديربي» الأميركي، وأتبع في يوليو من هذا العام بالظفر بلقب «غروسر دالماير برايس» الألماني.

ونجح الفارس وليام بيوك، في قيادة المهر «نيشنس برايد» للحفاظ على قدراته خلال المراحل الأولى من السباق، والبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان له في الـ300 متر الأخيرة، نحو تجاوز منافسيه، والقبض على الصدارة حتى قطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين وثلاث ثوانٍ و65 جزءاً من الثانية، بفارق الطولين وربع الطول عن صاحب المركز الثاني «رويال شامبيون»، بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجير فاريان وقيادة الفارس جيمس دويل.

وقال المدرب شارلي آبلبي في تصريحات صحافية: «نجح وليام في وضع (نيشنس برايد) في الموقع المطلوب، والمهر كان يركض بوتيرة تناسبه، والأمطار التي تساقطت على المضار قبل 24 ساعة من موعد السباق، تسببت في أرضية ثقيلة نوعاً ما، أدت إلى تخفيف سرعته الختامية، إلا أن كفة الفوز في النهاية ذهب للخيل المتميز».