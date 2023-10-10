دوري الصالات ينطلق اليوم بغياب «البطل»

ينطلق عند الساعة السابعة مساء اليوم، دوري كرة قدم الصالات، بإقامة ثلاث مباريات يلعب فيها اتحاد كلباء مع خورفكان، والبطائح مع دبا الحصن، والحمرية مع مليحة.

ويغيب عن النسخة الحالية فريق الشارقة المتوج بلقب بطولة النسخة الماضية، بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في الموسم الحالي، كما ستقام مباريات الموسم من دون السماح للاعبين الأجانب والمقيمين بالانضمام لفرق الدوري، بحيث سيقتصر على المواطنين مع إمكانية إشراك لاعب واحد من مواليد الدولة، وآخر بديلاً في دكة الاحتياط، كما يتميز الموسم الحالي بأنه سيكون من ثلاث مراحل بدلاً من اثنتين، لإتاحة اكبر عدد من المباريات التي ستخوضها الفرق في الدوري.

وتعتبر مواجهة البطائح مع دبا الحصن قمة الجولة الحالية بعد أن خاض الفريقان مؤخراً كأس السوبر التي حسمها البطائح لمصلحته، حيث يتطلع دبا الحصن للثأر لخسارته السابقة، ويبحث البطائح عن تعزيز انتصاره الكبير، كما تعتبر مواجهة الحمرية مع مليحة من المباريات القوية لما يضمه الفريقان من لاعبين مميزين. وفي المقابل، يطمح اتحاد كلباء وخورفكان إلى بداية الموسم بنتيجة تتناسب وطموح الفريقين البارزين. وكان الموسم الحالي لكرة الصالات انطلق ببطولة كأس الاتحاد التي فاز بها البطائح، وتزامن مع ذلك بطولة كأس الإمارات لفرق الرديف، وفاز بها اتحاد كلباء، وعاد البطائح وفاز بكأس السوبر مؤخراً.