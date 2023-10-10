كاسر الأمواج يكشف عن أبطال الإمارات في الشراع الحديث

سجلت الجولة الخامسة من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث التي أسدل الستار عليها، أول من أمس، على كاسر الأمواج في أبوظبي نجاحاً كبيراً بوصول عدد المشاركين لأكثر من 100 قارب.

وأسفرت نتائج السباقات عن فوز خليفة الرميثي بالمركز الأول في فئة الأوبتيمست، ونال محمد الزعابي لقب فئة الإلكا 4، ومحمد عبدالكريم بطولة في الإلكا 6، والبطل الأولمبي عبدالله الجناحي في فئة الإلكا 7.

وفي منافسات السباق الأول لأصحاب الهمم حقق محمد صالح الزبيدي وغلا علاء حسين المركز الأول، وجاء عمر محمود الحمادي وخالد عبدالرحيم آل علي ثانياً، وعبدالله الراشدي وزايد العامري ثالثاً، وحل صالح فهد وراشد القبيسي رابعاً.