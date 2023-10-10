«سقوط الكبار».. مؤشر لتغير خارطة الدوري

هبت رياح التغيير في الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وجاءت معاكسة لسفن الكبار في مؤشر إلى بداية تغيير خارطة البطولة، حيث سقط العين بالخسارة خارج ملعبه على يد النصر صفر-1، ووقع كل من شباب الأهلي والوصل في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام كل من الجزيرة وعجمان على التوالي.

وتلقت مساعي الوحدة بالدخول في سباق المنافسة صدمة قاسية بخسارته أمام بني ياس 1-2، وهي الثانية له على التوالي والثالثة منذ بداية الموسم، بينما كان النصر الرابح الأكبر في الجولة بانتصاره على العين 1-صفر.

وبرزت في الجولة الخامسة ثمانية مشاهد فنية:

انتفاضة الوسط تضغط على القمة

حققت أندية منطقة وسط الترتيب نتائج إيجابية، إذ انتصر البطائح على خورفكان 3-1، وفاجأ بني ياس مضيفه الوحدة بالفوز عليه 2-1. بدوره واصل اتحاد كلباء سلسلة انتصاراته بعبوره حتا 2-1، ما جعل الثلاثي يصل إلى النقطة السابعة، ويتسبب بذلك في إزعاج أندية المقدمة.

الوحدة يدفع ثمن نقص الخيارات الهجومية

جولة بعد جولة وخسارة عقب خسارة يدفع فريق الوحدة ثمن نقص الخيارات الهجومية عقب رحيل المهاجم البرازيلي جواو بيدرو للتعاون السعودي، وعدم تعويضه بمهاجم صريح، بالإضافة لعدم التجديد مع الهداف التاريخي للنادي سبستيان تيغالي الذي يتألق حالياً مع الشارقة، إذ سجل «العنابي» ستة أهداف فقط في خمس جولات، مقابل 11 في الموسم الماضي، وقد تسببت الخسارتان الأخيرتان في تلقي مساعيه للدخول إلى سباق المنافسة ضربة موجعة.

حسن يستحق الاستدعاء للمنتخب

قد لا يكون حارس المرمى الاحتياطي في الكثير من الأوقات مؤهلاً لأن يلعب دور الأساسي بصفة كاملة بين يوم وليلة، خصوصاً إذا كان احتياطياً لزميله ماجد ناصر الذي كان أحد أبرز الحراس في الدولة قبل إصابته، ما يجعله بعيداً عن حساسية المباريات، لكن حسن حمزة أثبت أنه رقم صعب في قائمة شباب الأهلي بتصدياته في مباراتي الوحدة والجزيرة، والتي مكنت «فرسان دبي» من الاحتفاظ بالصدارة، وأكدت أنه يستحق أن يكون له مكان في قائمة المنتخب الوطني.

النصر يقلص الفارق التاريخي مع الوصل

يمثل فوز النصر على العين 1-صفر أكثر من الحصول على ثلاث نقاط، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمقارنة التاريخية بينه وبين منافسه في ديربي «بر دبي» فريق الوصل، إذ أدى الفوز على «الزعيم» وتعثر الوصل بالتعادل أمام عجمان إلى تقلص فارق النقاط التاريخي بين الفريقين إلى نقطة واحدة، إذ يحتل النصر المركز السادس من ناحية عدد النقاط في المجمل بـ509 نقاط، بينما الوصل في المركز الخامس بـ510 نقاط.

تعرابت يؤكد نظرة بالوتيلي

كان لاعب فريق النصر، المغربي عادل تاعرابت، كلمة السر في عودة «العميد» إلى سلسلة الانتصارات، وأثبت جودته وقيمته الفنية وأحقيته بارتداء شارة القائد، نظراً لدوره في انتصار الفريق على العين بتمريرة حريرية وضعت زميله البوسني سمير مميسيفيتش في مواجهة المرمى، وكان اللاعب في دائرة الأضواء خلال الأسبوع الماضي حينما وصفه لاعب منتخب إيطاليا السابق ماريو بالوتيلي بأنه يمتلك إمكانات فنية تتفوق على قائد المنتخب البرازيلي لاعب الهلال السعودي نيمار جونيور.

الأخطاء التحكيمية صفة بشرية

صحيح أن الأخطاء التحكيمية المؤثرة ظهرت في الجولة وأثرت على نتائج بعض المباريات، لكنها أكدت أن الخطأ صفة بشرية ولا يفرق بين حكم مواطن أو أجنبي، إذ كشف تحليل المحلل التحكيمي في قناة أبوظبي الرياضية، فريد علي، وجود قرارات مؤثرة لم تحتسب منها ركلة جزاء لبني ياس أمام الوحدة، وضربة جزاء أخرى لاتحاد كلباء في مواجهة حتا، وعدم احتساب ركلة جزاء للعين أمام النصر.

5 حالات طرد

شهدت الجولة الخامسة إشهار البطاقة الحمراء لخمسة لاعبين من خمسة فرق مختلفة، بينما أشهر قضاة الملاعب 30 بطاقة صفراء، واستحوذت مباراة الوصل مع ضيفه عجمان على نصيب الأسد من البطاقات الملونة، إذ شهدت بطاقتين حمراوين بواقع بطاقة لكل فريق، إلى جانب تسع بطاقات صفراء أخرى.

شرودر لا يتفوق على ريبروف وزوران

تجمد الرقم التاريخي الذي كان ينتظر مدرب العين، الهولندي ألفريد شرودر، في حال فوزه على النصر، والذي كان سيجعله يحقق خمسة انتصارات في أول خمس جولات، وهو ما لم يسبقه إليه أحد، لكن الخسارة أبقته متعادلاً مع المدرب السابق ريبروف، والأسبق زوران، بحصد العلامة الكاملة في أول أربعة لقاءات فقط.

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق بعد الجولة الـ5، يرجى الضغط على هذا الرابط.