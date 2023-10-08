خليفة بن عمير: الإنجاز الآسيوي رفع سقف طموحات منتخب الدراجات

حظيت صباح أمس، بعثة منتخب الدراجات، باستقبال الأبطال بعد العودة من الصين، إثر المشاركة المميزة في دورة الألعاب الآسيوية، وتحقيق ميدالية تاريخية من خلال برونزية سباق المضمار عن طريق البطل أحمد المنصوري.

وكان في استقبال البعثة نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الدراجات خليفة بن عمير. وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن الإنجازات المتواصلة، ومنها ما تحقق في الألعاب الآسيوية، رفعت سقف ومستوى الطموحات. وأشار إلى أن دراج المنتخب عبدالله جاسم، يعد مفاجأة جديدة في البطولات الخارجية، بعدما حصل على المركز الثامن وسط كبار القارة الآسيوية وأبطال العالم في سباق تخطت مسافته 200 كيلومتر، في أول مشاركة له.