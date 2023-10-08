رقم تاريخي غير مسبوق ينتظر مدرب العين في لقاء النصر

أصبح مدرب فريق العين، الهولندي ألفريد شرودر، على بعد انتصار واحد لتحقيق رقم تاريخي لم يسبقه إليه أي من المدربين التاريخيين لفريق العين في الدوري.

وفي حال تمكن «الزعيم» من الفوز اليوم في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين على النصر، فسيكون شرودر أول مدرب يحقق هذا الإنجاز مع العين، حيث لم يتمكن من ذلك مدربون سابقون، على غرار الراحل الفرنسي عبدالكريم ميتسو، والألماني وينفريد شايفر، والأوكراني ريبروف، والكرواتيين زلاتكو داليتش، وزوران ماميتش.

ونجح الهولندي - حتى الآن - في الفوز بأول أربع جولات متتالية على حساب بني ياس 3-2، وحتا 2-0، وعجمان 6-0، والشارقة 3-2، ما يجعله متعادلاً مع المدرب السابق ريبروف، والأسبق زوران، بحصد العلامة الكاملة في أول أربعة لقاءات.

وكان سيرجي ريبروف بدأ نسخة 2021-2022 بالانتصار على خورفكان 3-1، ثم على «الصقور» 2-0، وبني ياس 1-0، واتحاد كلباء 4-1، قبل أن يتعادل في الجولة الخامسة مع العروبة 3-3، بينما حقق زوران ماميتش انطلاقته التاريخية في موسم 2018-2019 بالفوز على «الصقور» 3-1، والظفرة 2 -1، والنصر 0-3 وشباب الأهلي 2-1، لكنه تعادل في الجولة الخامسة مع الفجيرة 2-2.

ورد شرودر على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن الضغوط التي يمكن أن تقع على عاتقه نظير ارتفاع سقف التوقعات لدى الجماهير، الناتجة عن الانتصارات المتتالية، وقال إنه لا يشعر بقلق على الإطلاق، وإنه بصفته مدرباً لفريق بحجم العين، فإنه معتاد على الضغوط، مضيفاً: «الأندية الكبيرة مطالبة بالفوز في كل المباريات، لذلك نحن مطالبون بالتركيز على تحليل أداء المنافس وتحسين أسلوبنا، وتطوير طريقة لعبنا من مواجهة إلى أخرى ونتوقع الأفضل ومعنويات الفريق دائماً مرتفعة».

ويمر فريق العين تحت قيادة شرودر بفترة من الاستقرار على مستوى النتائج الإيجابية، إذ خاض منذ بداية الموسم ثماني مباريات بواقع أربع في الدوري واثنتين في أبطال آسيا، واثنتين في كأس الرابطة، ونجح في تحقيق الانتصار فيها جميعاً، وسجل لاعبوه 28 هدفاً، واستقبلوا سبعة، وخرج الفريق بشباك نظيفة في أربعة لقاءات.

• شرودر يرغب اليوم في أن يصبح أول مدرب في تاريخ نادي العين يحقق الفوز في أول خمس جولات.