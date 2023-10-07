الدقيقة 99 تُسعد «السماوي» وتزيد متاعب «العنابي»

انتزع فريق بني ياس أمس فوزاً صعباً في الدقيقة 99 بهدف لاعبه يوسف نيكتيه أمام ضيفه الوحدة، ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، حيث قلبت «ريمونتادا السماوي» النتيجة بعد أن كان بني ياس متأخراً بهدف لصفر، ليحقق الفوز 2-1 على الوحدة الذي أكمل المباراة بـ10 لاعبين. وتواصلت النتائج المخيبة للوحدة في الدوري، إذ تلقى الخسارة الثانية على التوالي بعد الهزيمة الجولة الماضية من شباب الأهلي، ورفع بني ياس رصيده إلى سبع نقاط، مقابل ست نقاط للوحدة، وكان الوحدة البادئ بالتسجيل عن طريق الأرجنتيني كروسيزكي (25)، ثم أدرك الألباني سيفيري التعادل لبني ياس من ضربة جزاء (85)، قبل أن يسجل يوسف نيكتيه هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وظهر الوحدة بقوة في الشوط الأول وسط حالة فنية متواضعة لأصحاب الأرض، وضاعت على الضيف العديد من الفرص التي تناوب على إهدارها خريبين وجوانكا بسبب تألق الحارس فهد الظنحاني.

وشهد الشوط الثاني تحولاً كبيراً في مجريات اللعب بعد النقص العددي الذي حل بالوحدة جراء طرد مدافعه عبدالرحمن صالح، نتيجة التهور بحق لاعب بني ياس حسين عباس، ليتلقى البطاقة الحمراء مباشرة، وأسهم ذلك في زيادة هجمات بني ياس، وقاده لقلب النتيجة وتحقيق الفوز الصعب.

وفي مباراة ثانية عاد البطائح من بعيد وحقق فوزاً كان في أمس الحاجة إليه على حساب ضيفه خورفكان بنتيجة 3-1. وسجل البطائح أولاً (41) عبر ألفارو دي أوليفيرا من علامة الجزاء، لكن الضيوف سجلوا التعادل بعدها بدقيقتين بواسطة ناسيمنتو. وعاد «الراقي» للتقدم بالهدف الثاني عن طريق محمد راشد (59)، وبعدها تمكن أناتولي من توسيع الفارق للبطائح في الدقيقة (64).

في المقابل استمرت معاناة حتا وتلقى الخسارة الخامسة على التوالي أمام مضيفه كلباء بنتيجة 2-1. وسجل هدفي كلباء السلوفيني أندريس فومبيرغر (22)، ثم زميله البرازيلي دانيل بيسا (1+45) من علامة الجزاء، بينما سجل أيمن رشوق هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة (58).