مواجهات صعبة للمدربين المواطنين في دوري الدرجة الأولى

تنطلق عند الساعة الخامسة والربع من مساء الغد منافسات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى بلقاءات: الفجيرة مع غلف يونايتد، والرمس مع العروبة، ومصفوت مع «غلف أف سي»، ومسافي مع الظفرة، بينما يلعب بعد غدٍ دبا الفجيرة مع التعاون، والذيد مع يونايتد أف سي، ودبا الحصن مع الجزيرة الحمراء، والعربي مع الحمرية.

وتنتظر المدربين المواطنين في الجولة الحالية مهام صعبة وتحديات قوية في الطريق لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية أو استعادة نغمة الانتصارات.

ويتصدر العروبة ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة يليه كل من العربي، والظفرة، والتعاون، ورصيد كل منهم ثماني نقاط، ثم مسافي، ويونايتد أف سي (7 نقاط)، ثم دبا الفجيرة ودبا الحصن ورصيد (6 نقاط)، ثم الجزيرة الحمراء ومصفوت (5 نقاط)، الفجيرة و«سيتي» (4 نقاط)، والرمس والحمرية (3 نقاط)، وغلف يونايتد والذيد (نقطة واحدة)، وأخيراً غلف أف سي بدون نقاط.

وتبرز مواجهة مدرب دبا الفجيرة حسن العبدولي مع مدرب التعاون بدر طبيب الشحي في قمة الجولة الحالية، وهو «تحدي المدرب المواطن» حيث يطمح العبدولي إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارة دبا الفجيرة في الجولة الماضية أمام يونايتد 2-1، وتحقيق فوز يصعد به للمراكز المتقدمة بينما يعول مدرب التعاون بدر طبيب أن يواصل حارس مرماه ولاعبوه التميز الذي قدموه في الجولات الأربع الماضية بنتيجة إيجابية جديدة تبقي الفريق بين الأربعة الكبار، ويتمثل التحدي بالتقارب بالمستوى الفني للفريقين.

ويسعى المدرب معتز عبدالله إلى قيادة الرمس لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة صعبة عندما يواجه المتصدر فريق العروبة الذي يقوده أحد أفضل مدربي أندية الأولى البرتغالي برونو بريرا، إذ يبحث الأخير عن فوزه الخامس على التوالي في مباراة ليست صعبة لفارق الإمكانيات الفنية بين الفريقين، لكنها تعد تحدياً مهماً للمدرب معتز عبدالله الباحث عن ثاني انتصاراته في الموسم الجاري.

وفي ثالث التحديات يحل الظفرة بقيادة المدرب الدكتور عبدالله مسفر ضيفاً على مسافي ومدربه المغربي إبراهيم بفود في مباراة يعول فيها مسفر على تحقيق الفوز للاستمرار بالمنافسة ويطمح إلى أن يكون لاعبوه في يومهم لتنفيذ تعليماته في واحدة من أصعب مباريات الجولة الحالية لما يتصف به مسافي من خط دفاعي قوي وإمكانية معروفة بالهجمات المرتدة ومدرب يحسن قراءته الفنية بين شوطي المباراة.

وفي تحد جديد يتطلع مدرب الجزيرة الحمراء عيد باروت إلى تجاوز مضيفه دبا الحصن الذي يقوده التونسي عثمان النجار، إذ يبحث باروت عن تحقيق نتيجة إيجابية تبقي فريقه ضمن الفرق التي لم تتعرض للخسارة.

في سياق متصل يقود المدربون المواطنون مباريات صعبة وقوية أخرى منها مواجهة الحمرية بقيادة المدرب المواطن محمد إسماعيل أمام فريق العربي الذي يتسلح بالأرض والجمهور، كما تبرز إلى الواجهة مباراة الفجيرة الذي يقوده المدرب محمد الحوسني مع فريق غلف يونايتد حيث يتطلع الأخير إلى تحقيق ثاني انتصار له في الموسم الجاري، ويواجه مدرب مصفوت عبدالغني المهيري مهمة صعبة بقيادته لفريقه أمام «غلف أف سي» الذي يبحث عن أول نتيجة إيجابية.

• مباريات الجولة الخامسة

مباريات الغد

الفجيرة مع غلف يونايتد 17:15

الرمس - العروبة 17:15

مصفوت - «غلف أف سي» 17:15

مسافي - الظفرة 17:15

مباريات الإثنين

دبا الفجيرة - التعاون 17:15

الذيد - يونايتد أف سي 17:15

دبا الحصن - الجزيرة الحمراء 17:15

العربي - الحمرية 17:15

• العروبة يبحث عن الفوز الخامس على التوالي ومواصلة الصدارة.

• العبدولي يواجه طبيب في قمة دبا الفجيرة والتعاون.