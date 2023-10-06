حكم أجنبي يدير قمة النصر والعين في الدوري الإماراتي

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية في منصة "إكس" أن طاقم تحكيم إيطالي بقيادة الحكم الدولي ماوريزيو مارياني سيدير مباراة النصر والعين المقررة غداً الأحد على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في دبي، ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين.

ويضم الطاقم التحكيمي كلا من فليبيو ميلي وستيفانو الاسيو وسيف نبيل حكما رابعا وماركو دي بيلو حكم فيديو وعامر الضبيع حكم فيديو مساعد.

