مدرب الإمارات يستبعد 3 نجوم ويستدعي عناصر جديدة.. "التغييرات كبيرة"

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم البرتغالي باولو بينتو القائمة الجديدة للمنتخب التي ضمت 29 لاعبا إستعدادا لخوض معسكر داخلي في دبي اعتبارا من الإثنين المقبل يستمر حتى 17 الجاري يتخلله أداء مباراتين وديتين أمام منتخبي الكويت ولبنان يومي 12 و17 الجاري في إطار استعدادات المنتخب لكأس آسيا 2023 المقررة في قطر والتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2026، علماً أن هذا يعد المعسكر الثالث الذي يقيمه المنتخب في عهد المدرب بينتو بعدما أقام سابقاً معسكرين خارجيين في كل من النمسا وكرواتيا.

وشهدت القائمة الجديدة تغييرات كبيرة بضم وجوه شابة جديدة واستبعاد عدد من العناصر القديمة أبرزهم لاعب شباب الأهلي وليد عباس ولاعبي العين بندر الاحبابي وأحمد برمان وحارس الشارقة عادل الحوسني ولاعب الشارقة محمد عبد الباسط و وزايد العامري" الجزيرة".



ويلاحظ أن القائمة الجديدة شهدت عودة بعض العناصر السابقة مجددا للمنتخب مثل أحمد جميل وطحنون الزعابي وعبد الله حارب وسلطان عادل في حين شهدت القائمة استدعاء بعض العناصر الجديدة للمرة الأولى من بينهم الحارس خالد توحيد من نادي الشارقة، وزايد سلطان "الوحدة"وعمر حسين هيكل "الوصل"، وعيسى خلفان "العين" وأحمد محمود "الجزيرة".

وضمت القائمة الجديدة اللاعبين: خالد عيسى وخالد توحيد وعلي خصيف و ومحمد الشامسي وعبد الله العطاس وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وعمر حسين هيكل وخالد الظنحاني واحمد جميل وزايد سلطان وعبد الرحمن صالح وعبد الله ادريس وعلي سالمين ويحيى نادر واحمد محمود وحازم محمد وماجد راشد وعبد الله رمضان وطحنون الزعابي ويحيى الغساني وحارب عبد الله وفابيو ليما وعلي صالح وعلي مبخوت وسلطان عادل وعيسى خلفان وكايو كانيدو .

وسيخوض المنتخب في شهر نوفمبر المقبل مباراتين رسميتين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه منتخب البحرين، والفائزين من مواجهتي (اليمن وسريلانكا)، و(نيبال ولاوس) في الدور الأول.