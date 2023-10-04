خورفكان والبطائح ينشدان «سوبر الصالات» اليوم

تنطلق في السابعة من مساء اليوم مباراة كأس السوبر في كرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2023-2024، وتجمع بين فريقي خورفكان والبطائح في القاعة الرياضية لنادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، تزامناً مع الافتتاح الرسمي للنادي.

وتأهل فريق خورفكان لخوض كأس السوبر كونه بطل النسخة الماضية لكأس رئيس الدولة، فيما يخوص فريق البطائح المباراة كونه وصيف بطولة الدوري الموسم الماضي.

ويعد كأس السوبر ثالث بطولة تنظمها لجنة الصالات في الموسم الحالي بعد بطولتي كأس الاتحاد التي فاز بها البطائح وكأس الإمارات لفرق الرديف التي فاز بلقبها فريق اتحاد كلباء.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان رئيس مجلس إدارة نادي الشرطة للرياضة والرماية، إن النادي يتشرف باستضافة نهائي كأس سوبر الصالات في إطار تعزيز التعاون لدعم القطاع الرياضي، مؤكداً في تصريحات صحافية استعداد النادي لاستضافة مختلف البطولات الرياضية في الدولة.

بدوره قال رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عبدالملك جاني، لـ«الإمارات اليوم»: «تأتي إقامة مباراة كأس السوبر بين خورفكان والبطائح في عجمان ضمن أواصر التعاون بين اللجنة والقيادة العامة لشرطة عجمان، ونتقدم لهم بالشكر والتقدير على الدعوة الكريمة وحرصهم الكبير على توفير المستلزمات الرئيسة التي تليق بكرة الصالات الإماراتية وبطولة كأس السوبر، وتوفير سبل راحة الجمهور»، مبيناً أن «إقامة كأس السوبر تهدف إلى الاستمرار بنشر ثقافة ممارسة كرة الصالات في مختلف الجهات الرياضية للدولة، وأن اللجنة التنفيذية حريصة على تعزيز التعاون مع جميع الجهات».