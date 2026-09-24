سلوك غير أخلاقي يتسبب بإيقاف لاعب الأهلي المصري لمدة طويلة

فرض الاتحاد المصري لكرة السلة عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر على لاعب الأهلي عمرو زهران، على خلفية سلوكه غير الأخلاقي تجاه لاعب فريق القناة ضمن منافسات الدوري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة في بيان رسمي، أن العقوبة جاءت بعد ثبوت مخالفة اللاعب للوائح الانضباط والقواعد المنظمة للسلوك الرياضي، مؤكداً أن المنافسة لا تقتصر على النتائج داخل الملعب، وإنما تشمل أيضاً الالتزام بالقيم والروح الرياضية.

وتسري عقوبة إيقاف زهران لمدة ثلاثة أشهر خلال موسم 2026-2027، وتمتد حتى ختام منافسات دوري المرتبط، ليغيب اللاعب خلال فترة العقوبة عن المشاركة في مباريات كأس مصر وكأس السوبر المصري، فضلاً عن المباريات الدولية الودية والرسمية.

كما قرر الاتحاد تغريم اللاعب 200 ألف جنيه مصري، مع توجيه إنذار نهائي إليه، محذراً من أن تكرار أي مخالفة مستقبلاً سيعرضه لعقوبات أكثر تشدداً.

وأكد الاتحاد أن القرارات المتخذة تأتي في إطار حرصه على تعزيز الانضباط وترسيخ القيم الرياضية، مشدداً على ضرورة التزام اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية باللوائح والسلوك الرياضي والاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن المنافسات المحلية والدولية مطالبة بأن تعكس صورة تليق بالرياضة المصرية، من خلال الالتزام بالمعايير السلوكية التي تحافظ على نزاهة المنافسة وتوفر بيئة رياضية قائمة على الاحترام والانضباط.