دوري أبطال آسيا.. العين يتلذذ في تسجيل الأهداف والتهام الخصوم

سهّل الهدف المبكر الذي سجله مدافع فريق العين، ايريك جورجنتيس في الدقيقة الرابعة من مهمة «الزعيم» في الفوز على ضيفه آهال التركماني بنتيجة 4-2 واعتلاء صدارة مجموعته الآسيوية بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، اليوم الثلاثاء، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبدا أن الهدف المبكر كان بمثابة فاتح شهية لهجوم «البنفسجي» الذي سجل لاحقاً ثلاثة أهداف أخرى، إلا أنه في هو الأصل السلاح السري الذي ظل يستخدمه الفريق أمام منافسيه وذلك للمرة السادسة من أصل ثماني مباريات خاضها الفريق في جميع البطولات بداية من دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة، كما نقله معه للمعترك الآسيوي.

وبالعودة للمباراة، فقد احتاج أصحاب الأرض أربع دقائق فقط من أجل الوصول لشباك ضيوفهم، إذ قص ايريك جورجنتيس شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 4 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تخطت الحارس المتقدم وثلاثة مدافعين لتستقر في الشباك.

وواصل «الزعيم» ضغطه الهجومي مستفيداً من الهدف الأول الذي أربك خط دفاع الفريق التركماني، وهو ما أثمر عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 32 بواسطة المغربي سفيان رحيمي عقب مجهود مهاري وبدني من نفس اللاعب.

ولم يفوت مهاجم العين التوغولي لابا كودجو مهرجان الأهداف، إذ وضع أسمه بهدف احتاج فيه للمسة واحدة لوضع تمريرة زميله سفيان رحيمي في الشباك في الدقيقة 41 وهو الهداف الذي انتهى عليه الشوط الأول بتقدم «الزعيم» بثلاثية نظيفة.

وسبب الضيوف قلقاً لأصحاب الأرض في بداية الشوط الثاني الذي كانوا فيه الطرف الأفضل وسجلوا هدف تقليص الفارق بواسطة القائد تاجيف إيلمان في الدقيقة 58 بعد خطأ دفاعي، وهو الهدف الذي منحهم دفعة معنوية كبيرة لمهاجمة مرمى الحارس خالد عيسى.

ونجح العين في الخروج من تحت الضغط التركماني بتسجيل الهدف الرابع بواسطة كوامي اوتوي في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن الضيوف عادوا مجدداً وسجلوا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 85 بواسطة البديل مردوف دانيش.