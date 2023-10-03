«الدقائق الأخيرة».. تقول كلمتها في «الهواة»      

قالت الدقائق الأخيرة لمباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى كلمتها عندما شهدت تسجيل أهداف حاسمة عززت من حظوظ الفرق التي تتنافس على الصعود لدوري المحترفين، بعد أن حققت نقاطاً مهمة ومؤثرة، خصوصاً فريقي العروبة (المتصدر) برصيد 12 نقطة، والظفرة الثالث برصيد ثماني نقاط.

ويبرز في الواجهة هدفا العروبة بمرمى الفجيرة بإمضاء البرازيلي سايمون دي باروس في الدقيقة 90، وزميله السنغالي محمد ديوب في الدقيقة 90+6، بعد أن كان الفريق متأخراً بهدف نظيف، فأسهم الهدفان القاتلان في فوز العروبة 2-1 وتحقيق الانتصار الرابع على التوالي في أفضل بداية للعروبة خلال مشاركاته السابقة بدوري الهواة، مبتعداً بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسية أندية العربي والظفرة والتعاون ولكل منهما ثماني نقاط.

كما أسهم الهدف الذي سجله لاعب الظفرة العاجي بي جولي هوجوس في الدقيقة 90+4 بمرمى دبا الحصن في فوز فريقه 2-1، ليبقى «فارس الظفرة» في دائرة المنافسة، وكذلك الحال بالنسبة للاعب مصفوت النيجيري أوزور أكانوه بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 86 بمرمى «غلف يونايتد»، ليخطف نقطة التعادل.

الأفضل في الجولة الرابعة

■ أفضل لاعب مواطن: عيسى مروان (يونايتد إف سي).. أسهم في تحقيق فوز مؤثر بمرمى دبا الفجيرة في مباراة صعبة.

■ أفضل لاعب أجنبي: البرازيلي ديغو فارياس (الظفرة).. سجل هدفاً ثميناً في مرمى دبا الحصن، وصنع هجمات مهدت للفوز.

■ أفضل حارس مرمى: علي سعيد صقر (التعاون).. حارس المرمى الوحيد الذي يحظى بشباك نظيفة في أربع مباريات متتالية.

■ أفضل مدرب مواطن: بدر طبيب الشحي (التعاون).. قاد فريقه للفوز على الرمس وصولاً للنقطة الثامنة والمركز الرابع بأداء قوي.

■ أفضل مدرب أجنبي: البرتغالي برونو بيريرا (العروبة).. أجرى تغييراً تكتيكياً مهماً وقاد فريقه لفوز ثمين على الفجيرة محافظاً على الصدارة.