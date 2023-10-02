نتائج بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والفيزيك

ظفر أحمد عبدالجليل بلقب مسابقة أبطال الفيزيك وذهبية الفيزيك تحت 176 سنتمتر ضمن بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والفيزيك والألعاب المصاحبة التي نظمها نادي بينوس الرياضي في دبي برعاية مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، فيما فاز محمد غازي في فئة بطل الأبطال الكلاسيك، وعلاء عبدالخالق بفئة الشباب، ومحمد موسى المعلم بمسابقة مصارعة الذراعين،

وحضر المنافسات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة انيس بينوس، والأمين العام للاتحاد محمد عبدالرحيم المري، وأعضاء اتحاد الاجسام بطل العالم بالقوة البدنية فيصل الغيص الزعابي، ومحمد شاهين الحوسني وعدد من القيادات الرياضية.

وأسفرت بقية النتائج عن فوز عبدالمجيد الريسي بذهبية الوزن المفتوح للفيزيك كلاسيك ومحمد نور الدين في الفيزيك لأطول من 176سنتمتر، وفاز علي أحمد الجسمي بذهبية 173 سنتمتر، ومحمود شاكر ابراهيم ونال ذهبية الموسكلار فيزيك ونال راشد زايد ذهبية الوزن المفتوح بالفيزيك للماسترز.

وشارك في البطولة أكثر من 500 رياضياً من مختلف الدول في العالم وعدد من لاعبي منتخبات الامارات في الرجال والشباب والماسترز، وبلغت جوائز البطولة 800 الف درهم بمشاركة اكثر من 500 مشارك.