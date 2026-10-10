3 سنوات من الفروسية تقود خالد المهيري إلى منصات التتويج

تحوّل شغف الفارس خالد المهيري بمتابعة سباق كأس دبي العالمي للخيول، ومنافسات قفز الحواجز إلى حلم كبير بتمثيل الإمارات في البطولات الدولية والدورات الأولمبية، بعدما نجح خلال ثلاث سنوات فقط من ممارسة الفروسية في تحقيق نتائج لافتة رغم صغر سنه.

وبدأ خالد المهيري (14 عاماً) علاقته بالفروسية في سن الـ11، متأثراً بمتابعته سباقات الخيل، قبل أن ينتقل من مقاعد المتفرجين إلى ميادين المنافسة، ويواصل تدريباته في قفز الحواجز من خمسة إلى ستة أيام أسبوعياً في نادي الشارقة للفروسية، بالتوازي مع دراسته.

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم»: «حققت المركز الأول في منافسات محلية كثيرة، لكنني أعتز بفوزي بالمركز الأول في بطولة كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك يومين متتاليين، إلى جانب المركزين الأول والثاني في بطولة دولية أقيمت في قطر عام 2025».

وأوضح أن الفروسية أصبحت جزءاً أساسياً من حياته، وأسهمت في تعزيز ثقته بنفسه وتعلمه الصبر والانضباط وتحمل المسؤولية، مؤكداً أن العلاقة بين الفارس وخيله تمثل مفتاح النجاح في المنافسات.

وأضاف: «العلاقة بين الفارس والخيل مبنية على الثقة والمحبة المتبادلة، ومع التدريب المستمر يتطور التفاهم بينهما، وهو ما يساعد على تحقيق النتائج المميزة».

وأشار خالد إلى أن دعم أسرته وتوجيهات مدربه الفارس الشيخ علي جمال النعيمي أسهما في تطوير مستواه، إلى جانب استفادته من نصائح الفارس محمد النعيمي، مؤكداً حرصه على تنظيم وقته لتحقيق التوازن بين الدراسة والتدريبات.

وعن طموحاته، قال: «أطمح إلى المشاركة في البطولات الدولية الكبرى والانضمام إلى المنتخب الوطني عندما أبلغ العمر المناسب، وتمثيل الإمارات بصورة مشرفة، وصولاً إلى المشاركة في الدورات الأولمبية».

واختتم خالد حديثه بتوجيه نصيحة للشباب الراغبين في ممارسة الفروسية، دعاهم فيها إلى الصبر والالتزام واحترام الخيل والاستفادة من الأخطاء، مؤكداً أن التدريب المستمر والإصرار يشكلان الطريق لتحقيق الأحلام.

من جانبه، أكد الفارس محمد النعيمي أن خالد يمتلك موهبة مميزة وطموحاً كبيراً للوصول إلى المستويات العالمية، مشيراً إلى أنه يحرص على دعمه وتقديم النصائح التي تساعده على تطوير قدراته، متوقعاً له مستقبلاً واعداً في قفز الحواجز.

بدوره، أشاد المسؤول الإداري عن الفارس الصغير، علي حمدان، بقدرات خالد وحسن تعامله مع الخيل واختيارها، مؤكداً أنه يتمتع بصفات الفارس المميز رغم صغر سنه، وأن موهبته تستحق الدعم والرعاية للوصول إلى مستويات أعلى.

الفارس الصغير خالد المهيري:

• العلاقة بين الفارس والخيل مبنية على الثقة والمحبة المتبادلة.

• أطمح إلى المشاركة في البطولات الدولية الكبرى والانضمام إلى المنتخب الوطني.