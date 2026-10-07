هوار ملا محمد يرفض التقليل من قيمة بطولة كأس الخليج ويطالب يونس محمود بالاستقالة

طالب لاعب منتخب العراق ونادي العين سابقاً، هوار ملا محمد، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود بالاستقالة من منصبه، رداً على تصريحاته التي قللت من شأن بطولة كأس الخليج، وأثارت انتقادات في الأوساط الكروية باعتبارها تقليلاً من قيمة البطولة.

وقال ملا محمد، خلال مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، مخاطباً يونس محمود: «يا يونس، استقيل، فالشارع العراقي يعشق كرة القدم»، مؤكداً أن الجماهير العراقية تمنح اهتماماً كبيراً لأي بطولة تُنظَّم في بلادها، حتى لو كانت بطولة شعبية، وتتابعها بشغف وتضفي عليها قيمة فنية وجماهيرية.

وأضاف أن الرد على بعض المحللين أو ما يُتداول في الأوساط الجماهيرية لا يبرر إطلاق مثل هذه التصريحات، معتبراً أن الاستقالة أفضل إذا كانت تلك الانتقادات هي الدافع وراء هذا الموقف.

وشدد هوار على أن خروج المنتخب العراقي من البطولة بعد تقديم مستوى ضعيف لا ينبغي أن يدفع إلى التقليل من قيمة المنافسة، أو أن ينعكس بهذه الصورة على التصريحات الصادرة عن مسؤولي الكرة العراقية.

وكان يونس محمود قد ردّ على مطالب الاعتذار للجماهير العراقية عقب الخروج من «خليجي 27»، قائلاً، بحسب ما نقلته وكالة «شفق نيوز»: «على شنو نعتذر للجمهور؟»، معتبراً أن كأس الخليج ليست بطولة «واو»، ومؤكداً أن الأولوية بالنسبة لاتحاد الكرة العراقي هي كأس آسيا وكأس العالم.