سيارة الإسعاف لا تكفي.. ومطالب بتعزيز الرعاية الطبية والبدنية للاعبي المراحل السنية

أكد رياضيون وأولياء أمور أهمية توفير منظومة طبية متكاملة لفِرَق الهواة والمراحل السنية، تتولى متابعة اللاعبين خلال التدريبات والمباريات، وتسهم في الوقاية من الإصابات قبل وقوعها، مشددين على أهمية وجود سيارة الإسعاف خلال المباريات والتدريبات، لكن رغم أهميتها فإنها لا تغني عن توفير جهاز طبي مؤهل، يعمل بالتنسيق مع الجهاز الفني ومدرب اللياقة البدنية.

يأتي ذلك في ظل تكرار غياب سيارات الإسعاف أو تأخر وصولها إلى المباريات، وتحديداً في منافسات بطولات الهواة والمراحل السنية التي أدت إلى تعرض عدد من الأندية للعقوبات والغرامات من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، وهو ما أثار قلق اللاعبين وأولياء الأمور الذين طالبوا بالاهتمام بالجانب الطبي والصحي والتغذية للاعبين الصغار، ووضع برنامج لحمايتهم قبل وبعد وقوع الإصابة.

وقال رياضيون لـ«الإمارات اليوم» إن الاهتمام بصحة اللاعبين يبدأ قبل وقوع الإصابة، من خلال متابعة حالتهم البدنية، وتنظيم الأحمال التدريبية وفترات الراحة، وتعزيز الوعي بالتغذية والنوم. كما دعا أولياء الأمور إلى تنسيق مواعيد الدراسة والتدريبات، وتوفير وجبات صحية، ومراعاة الفروق الجسمانية بين اللاعبين.

مخاوف ومطالب

وقال ولي أمر أحد اللاعبين، محمد الزعابي، إن النادي حريص على متابعة الأبناء، وهو أمر لا يمكن إنكاره، لكنه يرى أن هذه المتابعة تبرز بصورة أكبر بعد حدوث الإصابة، في حين تحتاج الوقاية إلى اهتمام أكبر.

وأضاف أن معالجة عدم تناسق مواعيد الدراسة والتدريبات تتطلب تنسيقاً بين النادي والمدرسة، ولا تستطيع الأسرة تنظيمها بمفردها، مؤكداً إدراكه أهمية مساعدة ولي الأمر للنادي، لكن في حدود الإمكانات المتاحة لكل أسرة.

إرهاق مستمر

من جانبه، قال ولي الأمر، عبدالله محمد الحمادي، إنه يلاحظ الإرهاق المستمر على ابنه الذي يخلد إلى النوم سريعاً عند عودته من النادي، وغالباً ما يكون قد تناول وجبة عشاء من الأطعمة السريعة، واقترح توفير وجبات صحية يومية للاعبين بعد انتهاء التدريبات، بما يساعد الأسر على تنظيم غذاء أبنائها، وتفادي الارتباك في مواعيد الوجبات ونوعيتها.

الفروق الجسمانية

بدوره، أعرب ولي الأمر، سعيد حسن آل علي، عن قلقه من تعرض ابنه للإصابة خلال الاحتكاك ببعض اللاعبين المقيمين، الذين يلاحظ تفوقهم عليه من حيث البنية الجسمانية، موضحاً أنه ينبه ابنه باستمرار إلى ضرورة الحذر، ويتمنى أن يراعي الجهازان الفني والطبي الفروق الجسمانية بين اللاعبين، بما يسهم في تعزيز سلامتهم خلال التدريبات والمباريات.

متابعة يومية

وأكد الإداري السابق في نادي الإمارات، محمد صالح الشحي، أهمية عدم بدء التدريبات اليومية المعتادة قبل التأكد من وجود سيارة الإسعاف والمعالجين المؤهلين، مشدداً على أن الاستعداد للتعامل مع الإصابات يجب ألا يقتصر على المباريات الرسمية.

وقال: «نحتاج إلى اعتماد هذا الإجراء أسلوب عمل ثابتاً في الأندية، لأن احتمالات الإصابة قائمة خلال التدريبات أيضاً، وتوفير الدعم الطبي يمنح اللاعبين وأولياء أمورهم والأجهزة الفنية الاطمئنان، ويعزز التركيز داخل الملعب».

وأضاف أن سلامة اللاعبين تستحق متابعة يومية، وأن الجاهزية الطبية ينبغي أن تسبق انطلاق أي نشاط تدريبي أو تنافسي.

غياب الراحة

وأكد المدير الطبي في نادي الشارقة، الدكتور محمد البديوي، أن غياب الراحة الإيجابية وعدم التنسيق بين أوقات الدراسة والتدريب من التحديات التي تواجه لاعبي المراحل السنية، موضحاً أن اللاعب قد يصل إلى النادي مرهقاً بعد يوم دراسي طويل، ثم يخضع لأحمال تدريبية تزيد إجهاده، خصوصاً مع عدم الاهتمام بتناول السوائل والتغذية الصحيحة.

وأضاف أن قضاء وقت طويل في ممارسة الألعاب الإلكترونية يأتي على حساب النوم والراحة الجسدية، مشيراً إلى أن الجلوس فترات طويلة بأوضاع غير صحية قد يسهم في حدوث مشكلات في القوام وضعف بعض العضلات، ما يزيد قابلية اللاعب للإصابة.

وشدد البديوي على ضرورة تعزيز الثقافة الصحية لدى اللاعبين وأولياء أمورهم، وتنظيم يوم اللاعب بما يحقق التوازن بين الدراسة والتدريب والراحة، مع تجنب السهر وتقليل الوقت المخصص للأجهزة الإلكترونية، والاهتمام بالغذاء الصحي وتناول السوائل.

وأشار إلى أن افتقاد أجهزة قياس الأحمال التدريبية يحد من القدرة على متابعة الجهد المبذول بدقة، مؤكداً أهمية توفيرها والاستفادة من بياناتها في التنسيق بين الجهازين الفني والطبي، لتحديد الأحمال المناسبة للحالة البدنية لكل لاعب.

تكامل الأدوار

وقال المدرب السابق في نادي دبا، محمد عبيد الخديم: «تفتقر فرق المراحل السنية، في أغلب الأحيان، إلى مدرب لياقة بدنية لديه القدرة والوقت الكافيان لمتابعة الحالة البدنية للاعبين، والمساعدة في الوقاية من الإصابات المرتبطة بالأحمال الزائدة وعدم التوازن العضلي»، مؤكداً أن الوقاية يجب أن تكون جزءاً أساسياً من التخطيط للتدريبات.

وأضاف: «وجود طبيب ومعالج مؤهلين، إلى جانب مدرب اللياقة البدنية أمر مهم جداً، لكن توفير هذه المنظومة لا يحظى دائماً بالتخطيط الكافي، بما يضمن تكامل الأدوار ومتابعة احتياجات اللاعبين».

وأوضح الخديم أن بعض الأخطاء التدريبية قد تقود إلى إصابات، مشيراً إلى أهمية قدرة مدرب اللياقة البدنية على رصد مؤشرات الإجهاد ومخاطر الإصابة مبكراً، ونقل ملاحظاته إلى الجهاز الفني أولاً، ثم الجهاز الطبي، إذ قد لا تتضح بعض المشكلات للطبيب أو المعالج قبل إجراء الفحص السريري.

وأضاف: «يجب أن يركز دور مدرب اللياقة البدنية، بالتعاون مع الجهاز الطبي، على تحسين الحالة البدنية والصحية للاعب، بما يساعد على تطوير قدراته المهارية، والحد من مخاطر الإصابات، ويمهد لتحقيق نقلة نوعية في مستواه الفني».

وأكد أن سيارة الإسعاف جزء مهم من منظومة الرعاية الطبية، وتسهم في نقل المصابين إلى المستشفى، لكنها لا تغطي جميع احتياجات اللاعبين الصحية، مشدداً على أهمية توفير أجهزة لقياس الأحمال التدريبية ومراقبتها، وتعزيز التنسيق بين الجهاز الطبي ومدربي اللياقة البدنية، لتقنين الأحمال وفق الحالة البدنية لكل لاعب.

وعي وقائي

من جهته، قال خبير حراس المرمى، العراقي نعمت عباس، إن وجود سيارة الإسعاف وما تتضمنه من أكسجين ونقالة مزودة بأحزمة تثبيت لنقل اللاعب إلى المستشفى، بوجود المعالج الطبي، يمثل جانباً مهماً من الرعاية، لكن الاهتمام بصحة اللاعب يجب أن يبدأ قبل الوصول إلى مرحلة الحاجة إليها.

وأضاف: «الوقاية تبدأ من وعي اللاعب والتزامه بنمط حياة منضبط، يشمل الاهتمام بالتغذية والنوم وتجنب السهر. فجودة الحياة تعني الالتزام بالنظام والانضباط في مختلف تفاصيل يومه، بما يساعد على الحد من مخاطر الإصابة».

وأكد عباس أن دور ولي الأمر يجب ألا يقتصر على إيصال ابنه من المنزل إلى الملعب وإعادته، بل يمتد إلى متابعته ورعايته ومعرفة احتياجاته الصحية، موضحاً أن النادي يتحمل التزامات متعددة، بينما يشرف المدرب على عدد كبير من اللاعبين، ما يجعل الأسرة شريكاً أساسياً في متابعة نمو اللاعب وتطوره.

وتابع: «يجب أن يكون ولي الأمر على علم بالحالة الصحية لابنه، ويتابع علاجه عند الإصابة والتزامه بالتوجيهات الطبية، خصوصاً حين تتطلب مراحل العلاج رعاية داخل المنزل، فالتكامل بين الأسرة والنادي ضروري لدعم اللاعب خلال التعافي».