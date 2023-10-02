اتحاد كرة الطائرة يحدد أطراف مباراتي نصف نهائي الكأس

حدد اتحاد الإمارات لكرة الطائرة اليوم أطراف مباراتي نصف النهائي من كأس نائب رئيس الدولة بعد ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويلعب في نصف النهائي يوم السابع من اكتوبر الجاري، شباب الأهل مع بني ياس والوصل مع عجمان على أن يتأهل الفائزان مباشرة إلى النهائي المقرر يوم 28 اكتوبر الجاري.

بينما تلعب باقي الفرق على ترتيب المراكز حيث يلتقي الجزيرة مع النصر على المركزين الخامس والسادس، والعين مع حتا على المركزين السابع والثامن.

وأسفرت مباريات الجولة الثالثة التي أقيمت السبت الماضي عن مفاجآة بفوز الوصل على بني ياس 3-صفر، بينما فاز شباب الأهلي على النصر بذات النتيجة، والجزيرة على العين 3-2 وعجمان على حتا 3-1.

وبعد ختام الدور الأول الذي اقيم بنظام المجموعات من دور واحد تصدر الوصل المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط يليه بني ياس بنفس الرصيد وبفارق الاشواط ثم الجزيرة 5 نقاط والعين نقطة واحدة.

وفي المجموعة الثانية تصدر شباب الأهلي بـ8 نقاط ثم عجمان 6 نقاط والنصر 4 نقاط، واخيراً حتا بلا نقاط.