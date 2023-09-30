الوصل يفرط بصدارة الدوري الإماراتي.. لهذه الأسباب!

فرط فريق الوصل في الصدارة المشتركة بعد سقوطه في فخ التعادل 3-3 أمام مضيفه خورفكان، اليوم السبت، على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليصل بذلك «الإمبراطور» للنقطة الـ 10، فيما انفرد كل من العين وشباب الأهلي بالقمة برصيد 12 نقطة، أما خورفكان فأصبح رصيده أربع نقاط.

ووقفت ثلاثة أسباب وراء التعادل الذي حمل طعم الخسارة للوصل أولها عدم استثمار التقدم بثلاثية نظيفة في أول ربع ساعة من اللقاء وحسم اللقاء لصالحه بصورة مبكرة، وثاني الأسباب كان في حالة التراخي الواضح في أداء اللاعبين في عدم التسجيل من الفرص السهلة التي حصلوا عليها، وأما السبب الثالث تمثل في عدم الاستفادة من النقص العددي في صفوف منافسهم بعد أن طرد كل من الأوزبكي عبدالله كخرمنجون ومسعود سلمان بالبطاقة الحمراء.

وبالعودة للمباراة فقد تقدم الوصل مبكراً بواسطة السويسري هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة الثانية وأضاف اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 7، بينما أحرز فابيو ليما الهدف الثالث في الدقيقة 14 وهو التقدم الذي لم يحافظ عليه «الإمبراطور»، إذ سجل أصحاب الأرض هدف تقليص الفارق في الدقيقة 52 بواسطة لورينسي ناسسيمنتو، فيما أضاف محمد الجنيبي الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وكان منعرج اللقاء في حصول ثنائي خورفكان على بطاقتين حمراوين في الدقيقة 68 للأوزبكي عبدالله كخرمنجون وفي الدقيقة 81 لمسعود سلمان وهو ما أتى بردة فعل

إيجابية ومغايرة إذ بثت الروح في نفوس اللاعبين وألهبت حماستهم، وزادت من رغبة الفريق في تعديل النتيجة وهو ما نجح فيه البديل أنتونيو فالمور في الدقيقة 1+90.

