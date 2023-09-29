الهولي: البطائح تعرّض لظرف فني صعب قبل الظفر بكأس «الصالات»

عبّر مدرب فريق البطائح عدنان الهولي عن سعادته بفوز فريقه بكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2023-2024، بعد تغلّبه على دبا الحصن بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت بقاعة نادي مليحة، الاثنين للماضي، والتغلب على تحديات دور المجموعات الذي لم يحقق خلاله أي نتيجة إيجابية، مقدماً الشكر لمجلس إدارة نادي البطائح برئاسة حمد الكتبي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق واللاعبين، للجهود التي بذلوها خلال فترة الاستعدادات ومباريات البطولة.

وقال الهولي لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة كانت قوية جداً وتعرضنا لظرف فني صعب بخسارتنا أول مباراتين، لكن ثقتنا كانت كبيرة بأنفسنا، وتمكنا من الفوز بثلاث مباريات متتالية قادت إلى الفوز بالبطولة، وهذه الكأس هدية من الفريق إلى أسرة النادي: إدارة ولاعبين وجمهوراً ومحبي البطائح».

وكان البطائح قد تأهل للنهائي بعد فوزه على اتحاد كلباء 5-3، فيما تأهل دبا الحصن بعد فوزه على خورفكان بهدف نظيف ضمن الدور نصف النهائي. وتمكن فريق البطائح من الوصول إلى خوض النهائي بعد انتفاضة قوية في الأداء والنتائج، إذ تمكن من قلب خسارتيه في دور المجموعات أمام الحمرية 2-1، وأمام اتحاد كلباء 4-2، إلى فوزين مميزين في الدورين ربع ونصف النهائي على مليحة 6-0، وكلباء 5-3، وصولاً إلى النهائي الذي حسمه بالفوز الثالث على التوالي محققاً «ريمونتادا» في كرة الصالات.