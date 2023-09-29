شباب الأهلي والوحدة.. مواجهة عاطفية للسوري خريبين  

تتجه الأنظار اليوم في ثاني أيام الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين إلى قمة شباب الأهلي وضيفه الوحدة الساعة الثامنة مساء على استاد راشد في دبي. ويتوقّع أن تكون المواجهة واعدة من الناحية الفنية وحافلة بالأحداث المثيرة في ظل قيمة الفريقين، ويتوقع بشكل كبير أن تلعب «التفاصيل الصغيرة» دوراً كبيراً في تحديد نتيجة المباراة، كما كان حاصلاً في تاريخ مواجهات الفريقين. وفي لقاءاتهما بالدوري في 28 مباراة سابقة، فاز «الفرسان» 11 مرة، مقابل 6 لـ«العنابي».

على الورق تبدو حظوظ شباب الأهلي أكبر بسبب الجاهزية الفنية، والحالة المعنوية الكبيرة بعد الانتصارات المتتالية، حيث يسعى لتحقيق العلامة الكاملة وبلوغ النقطة 12، بجانب أن المباراة على ملعبه. وما يزيد من إثارة المباراة، أن الوحدة استعاد عافيته، بعد التعثر في الجولة الأولى، وحقق انتصارين في آخر جولتين.

وتشهد المباراة مواجهة عاطفية لمهاجم الوحدة، الدولي السوري خريبين الذي لعب الموسم الماضي معاراً لشباب الأهلي وحقق معه لقب الدوري.

وأشاد كل مدرب بالفريق الآخر في المؤتمر الصحافي، حيث قال مدرب شباب الأهلي ماركو نيكوليتش: «المنافس فريق قوي ويملك لاعبين مميزين، وتحضيراتنا سارت بشكل جيد». وأكد مدرب الوحدة، موسيماني: «سنواجه خصماً أظهر جودة كبيرة الموسم الماضي، وأكدها هذا الموسم».

وفي بقية المباريات، يستقبل بني ياس (3 نقاط) الساعة 05:20 عصراً ضيفه «الصقور» (4 نقاط)، ولدى أصحاب الأرض هدف واحد لتحقيقه وهو الانتصار ولا شيء غيره من أجل استعادة توازنهم عقب الخسارة من الوصل، بينما يأمل فريق الإمارات استثمار صحوته عقب الفوز في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام خورفكان.

وتجمع المواجهة الأخرى «الجريحين» عجمان وضيفه كلباء ولدى كل فريق نقطة في رصيده، وكان «البرتقالي» خسر الجولة الماضية بسداسية أمام العين، بينما سقط «النمور» على ملعبه وأمام جماهيره في مواجهة الجزيرة برباعية نظيفة.