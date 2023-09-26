«سلة الإمارات» تخسر رهان ضربة البداية في دورة الألعاب الآسيوية

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة ضربة البداية في افتتاح مبارياته في دورة الألعاب الآسيوية، أمام نظيره الإيراني بنتيجة (57-81)، في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من مسابقة كرة السلة، في الدورة المقامة حالياً في مدينة «هانغشو» الصينية، وتمتد حتى الثامن من أكتوبر المقبل.

كما شهدت مباريات المجموعة ذاتها، فوز المنتخب السعودي على نظيره الكازاخستاني بنتيجة (86-82) ليتشارك المنتخبين السعودي والإيراني صدارة فرق المجموعة.

وفرط المنتخب الوطني بفرصة أنهاء الربع الأول متفوقاً بنتيجة (24-23)، بعد أن نجح المنتخب الإيراني في استعادة زمام المبادرة، وفرض أفضليته المطلقة على باقي مجريات اللقاء، وحسم نتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (20-18 و22-9 و18-4) والفوز بالمباراة.

ويخوض المنتخب الوطني لكرة السلة بعد غدٍ الخميس مباراة هامة أمام نظيره الكازاخستاني، لحساب الجولة الثانية من دوري المجموعات، على أن يلتقي في اليوم ذاته منتخبي السعودية وإيران في مواجهة تهدي الفائز بنتيجتها صدارة فرق المجموعة.