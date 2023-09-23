الجنيبي مصنف بين نخبة قضاة ملاعب آسيا.. وموقوف في الدوري بقرار إداري

علمت «الإمارات اليوم» أن الحكم الدولي عمّار الجنيبي سيغيب عن قيادة مباريات دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لكونه موقوف عن التحكيم بقرار إداري من لجنة التحكيم باتحاد الكرة دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار بحقه.

ولم يدر الجنيبي حتى الآن أي مباراة محلية منذ بداية الموسم الجديد 2023-2024، على الرغم من أنه يعتبر ضمن قائمة الحكام النخبة بلجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقد أدار أخيراً مباراة اتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي في كأس الملك سلمان للأندية العربية كما كان حكما لتقنية الفيديو في مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي بنصف النهائي، وكان مرشحاً بقوة لإدارة المباراة النهائية بين النصر والهلال.

وكان الجنيبي قد أدار سبع مباريات في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الماضي و17 مباراة في الدوري قبل الماضي، علماً بأنه غاب عن إدارة مباريات الدوري في بداية الموسم الماضي دون الكشف عن الأسباب قبل أن تسند إليه لاحقاً مباريات في الدوري وفي المسابقات الأخرى.

‏وفي الوقت الذي يغيب الحكم الدولي الجنيبي عن إدارة مباريات الدوري المحلي تتم الاستعانة بالصافرة الأجنبية للظهور في مباريات الدوري، إذ سيقود مباراة العين وعجمان المقررة اليوم على استاد هزاع بن زايد في العين طاقم تحكيم ألماني بقيادة الدولي الألماني دانييل ساييبير في أول ظهور للصافرة الأجنبية خلال مباريات الموسم الجاري.

ويُعد هذا الموسم الثالث على التوالي الذي يسمح فيه اتحاد الكرة بالاستعانة بالحكام الأجانب، في وقت عدّل الاتحاد آلية الاستعانة بالصافرة الأجنبية في مسابقتي كأس رئيس الدولة ورابطة المحترفين دون تحديد حداً أقصى للطلبات، فيما ظهرت الصافرة الأجنبية ست مرات في دوري المحترفين للموسم المنصرم منها ثلاث في الدور الأول، ومثلها في الدور الثاني.

ويدور العديد من التساؤلات حول أسباب تكرار غياب صافرة الجنيبي عن الدوري حتى الآن دون أن يكشف اتحاد الكرة ولجنة التحكيم عن الأسباب وراء غيابه، علماً بأنه يحمل الشارة الدولية منذ 2011.

ووفقاً لإحصائية رسمية رصدتها «الإمارات اليوم» فإن آخر مباراة قادها الحكم الدولي عمار الجنيبي في دوري أدنوك للمحترفين كانت في الموسم الماضي في 31 مارس الماضي، وجمعت بين فريقي البطائح وعجمان ضمن الجولة 21 للدوري وانتهت بالتعادل 1-1، ولوحظ أيضاً غياب عمار الجنيبي عن الطاقم التحكيمي الإماراتي الذي سيشارك في قيادة مباريات نهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، فقد ضم الطاقم التحكيمي الإماراتي خمسة قضاة ملاعب، منهم ثلاثة قضاة ملاعب للساحة هم محمد عبدالله حسن وعادل النقبي وعمر آل علي، إضافة إلى حكمين دوليين مساعدين هما محمد أحمد يوسف وحسن محمد المهري. وظهر في قيادة مباريات الدوري الإماراتي نخبة من الحكام أبرزهم محمد عبدالله حسن وعادل النقبي وحمد علي وعادل النقبي وسلطان عبدالرزاق المرزوقي وأحمد عيسى درويش وعمر آل علي وسلطان محمد صالح ويحيى الملا.

ويعمل عمار الجنيبي إلى جانب كونه حكماً دولياً، طبيب أسنان ويُعد من الحكام المميزين ومن عائلة رياضية مرموقة وشقيقه الأكبر الحكم الدولي السابق محمد الجنيبي، الذي كان أيضاً من الحكام المميزين في كرة القدم.