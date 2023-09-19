باروت: الجزيرة الحمراء بإمكانه المنافسة على الصعود

أكد مدرب الجزيرة الحمراء عيد باروت أن فريقه يمكنه المنافسة بقوة في الموسم الجاري في دوري الدرجة الأولى على الرغم من كونه فريقاً تم تشكيله بشكل كامل منذ بدء الاستعدادات للموسم الجاري، مؤكداً أنه يطمح إلى أن يضع كامل خبرته وإمكاناته لتطوير المردود الفني العام للفريق للصعود إلى دوري المحترفين.

وقال باروت لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق يمتلك لاعبين مميزين في حراسة المرمى والوسط والهجوم لكننا بحاجة إلى تدعيم الفريق بلاعبين مواطنين يجيدون المهام الدفاعية».

وأضاف: «الجولتان الأولى والثانية لبطولة الدوري كشفت عن أن الأندية المشاركة تتمتع بلاعبين مهاجمين مميزين، ما يوجب الاستعداد لذلك بشكل أفضل دفاعياً ونحن بدورنا سنوفر الفرصة للمدافعين المواطنين لتمثيل الجزيرة الحمراء ممن يبحث عن الفرصة ونعمل مع مجلس إدارة النادي لاستقطاب لاعبين مدافعين قادرين على حل هذا التحدي»، موضحاً أن «جدول مباريات البطولة ساعده في ذلك حيث تمتع بالانتظار في الجولة الثانية للبطولة»، متمنياً أن يكمل صفوف الفريق قبل موعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية في 21 سبتمبر الجاري.