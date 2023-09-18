«الزعيم» يتصدر بطولة «العين إيفاليويشن» الفرقية للشطرنج

انطلقت أول من أمس في مدينة العين بطولة «العين إيفاليويشن» الفرقية للشطرنج، بمشاركة ستة فرق هي: الزعيم والملك والفرسان والعميد وأصحاب السعادة والسماوي.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، هشام الطاهر، أن البطولة تقام في إطار خطة إدارة النادي للتطوير الشامل، حيث ستقام بالنظام السويسري من خمس جولات يتأهل بعدها الأوائل الأربعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ليصعد الفريقان الفائزان إلى نهائي البطولة.

وتصدر فريق الزعيم منافسات البطولة عقب الجولة الرابعة برصيد سبع نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد، وجاء فريق الملك في المركز الثاني برصيد ست نقاط من خلال انتصارين وتعادلين، بينما حل فريق الفرسان في المركز الثالث برصيد خمس نقاط بعد فوز واحد وثلاثة تعادلات.

يتكون كل فريق من خمسة لاعبين: أربعة منهم لاعبون أساسيون، ولاعب احتياطي.

وتقام المنافسة وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي بنظام الشطرنج السريع، حيث يُمنح كل لاعب 25 دقيقة مع إضافة 10 ثوانٍ لكل نقلة.