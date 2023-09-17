قضاة الملاعب الدوليون يُديرون مباريات في دوري أبطال آسيا

كلّفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدداً من قضاة الملاعب الدوليين بإدارة مباريات في مرحلة دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2023 غداً وبعد غد. ويتكون الطاقم الدولي من حكم الساحة محمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد يوسف مساعد أول، وحسن المهري مساعد ثانٍ، وسلطان محمد صالح، حكم رابع، وعمر آل علي ويحيى الملا (حكمان للفيديو) في مباراة الهلال السعودي ونافباهور الأوزبكي، ضمن مباريات المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا. ويشارك الحكمان الدوليان أحمد عيسى درويش، ومحمد عبيد خادم (حكمان للفيديو) ضمن طاقم تحكيم مباراة أولسان هيونداي الكوري أمام «بي باثوم يونايتد» التايلاندي لحساب المجموعة التاسعة، فيما يشارك الحكم الدولي عادل النقبي (حكماً للفيديو) ضمن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة «كايا ايلويلو» الفلبيني أمام «شاندونغ تايشات» الصيني في المجموعة السابعة.