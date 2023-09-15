قمة الظفرة والحمرية تلفت الأنظار في «الدرجة الأولى»

تشهد منافسات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي تنطلق يوم غد وتستمر ليومين، مواجهات قوية تجمع بين فرق مرشحة للصعود.

وتُعدّ مباراة الظفرة مع ضيفه الحمرية على استاد حمدان بن زايد آل نهيان في منطقة الظفرة قمة الجولة الثانية، كونها تجمع فريقين بين أبرز المرشحين للصراع على بطاقتي الصعود في الموسم الجاري.

ويتطلع الظفرة الذي هبط الموسم الماضي من المحترفين إلى «الهواة» لتعويض خسارته نقطتين في الجولة الأولى، وتحقيق انتصاره الأول على ملعبه وأمام جمهوره، بعد تعادل مفاجئ أمام الجزيرة الحمراء 1-1، بينما يتطلع الحمرية إلى تعزيز رصيده من النقاط بعد أن فاز في الجولة الأولى على «غلف إف سي» 3-1.

ويتوقع للمباراة أن تشهد صراعاً هجومياً قوياً بين الفريقين، وذلك بالنظر إلى الأسماء التي يعتمد عليها كل فريق. كما سيكون اللقاء حواراً فنياً بين مدربين وطنيين، هما: عبدالله مسفر مدرب الظفرة، ومدرب الحمرية، محمد اسماعيل.

وفي قمة ثانية خلال الجولة الثانية، يلتقي العروبة مع مسافي في مباراة مثيرة، حيث يبحث العروبة عن تعزيز فوزه السابق على دبا الحصن 2-صفر، لتعزيز مكانه في الصدارة، لكنه يدرك في الوقت نفسه أنه سيستضيف فريقاً عنيداً وهو مسافي، خصوصاً عندما يلعب أمام الفرق التي تتمتع بإمكانات فنية كبيرة. ويتطلع مسافي أيضاً إلى تحقيق فوزه الأول بعد تعادله مع التعاون بدون أهداف في الجولة الأولى.

ويدرك الفجيرة الذي يلتقي «يونايتد إف سي» أهمية الفوز في المباراة لمواكبة المنافسة بشكل مبكر، والأمر ذاته ينطبق على العربي الذي سيواجه «غلف إف سي»،

وفي بقية المباريات يلعب «غلف يونايتد» مع دبا الحصن، ويبحث الفريقان عن أول نتيجة إيجابية بعد خسارتيهما في الجولة الماضية، كما ويلتقي التعاون مع مصفوت، وسيتي مع الرمس.

وشهدت الجولة الأولى انتصارات لكل من الرمس والعربي ومصفوت والحمرية والعروبة والفجيرة، مقابل نقطة لكل من الظفرة والجزيرة الحمراء والتعاون ومسافي، في حين تعرضت فرق «يونايتد» و«غلف إف سي» ودبا الحصن و«سيتي» و«غلف يونايتد» والذيد للخسارة، بينما دبا لم يلعب.

• 6 فرق حققت انتصارات في الجولة الأولى هي: الرمس والعربي ومصفوت والحمرية والعروبة والفجيرة.

دبا يدشن أولى مبارياته في الموسم

يبدأ دبا أولى مبارياته الرسمية في الموسم الحالي منذ هبوطه من دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، وذلك بمواجهة فريق الذيد على ملعب الأخير، في مباراة صعبة على الفريقين، إذ يبحث «النواخذة» عن انتصاره الأول، بينما يريد الذيد تعويض خسارته أمام الرمس بهدف نظيف في الجولة الماضية.